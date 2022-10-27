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    SK Hynix en hızlı UDIMM/SODIMM DDR5 belleğini duyurdu

    SK Hynix tarafından geliştirilen 32GB kapasiteli UDIMM/SODIMM DDR5-6400 RAM bellek sektörün en hızlısı olduğu iddiasında. Ayrıca Clock Driver teknolojisi de ilk kez kullanılıyor.
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    DDR5 standardının tamamlanması ile birlikte üreticilerin de hız ve verimlilik yarışı başladı. Gitgide daha geniş alanı kapsayan ve daha da hızlanan DDR5 bellekler görüyoruz. SK Hynix en hızlı UDIMM/SODIMM DDR5 belleğini kullanıma sunuyor.

    En hızlı UDIMM/SODIMM DDR5 belleği

    SK Hynix tarafından geliştirilen 32GB kapasiteli UDIMM/SODIMM DDR5-6400 RAM bellek sektör açısından bir ilk. Hem (Unbuffered DIMM) ve (Small Outline DIMM) uyumlu olan bellek hem de 6400Mbps seviyelerine kadar çıkabiliyor.

    Clock Driver adı verilen yeni bir bileşen ile yüksek hızlarda dengeli çalışma sağlanıyor. Yine bu da bir ilk. 10nm dördüncü nesil ile üretilen RAM belleğin ilk örneği PC için tümleşik yongalar üreten bir firmaya gönderilmiş durumda.

    Henüz DDR5 destekli yongaların yaygınlaşmamış olmasına rağmen SK Hynix, 10nm sürecinde 16GB/32GB/64GB DDR5 bellek modüllerinin büyük müşterilerle srtifikasyonunu tamamlamayı ve hızlı bir şekilde hacimli üretime geçmeyi planlıyor. Ayrıca LPDDR6 için de çalışmalar başlamış durumda.

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