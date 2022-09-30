SK Hynix, sıra dışı 48 GB ve 96 GB DDR5 RAM modüllerini gösterdi

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Intel’in InnovatiON 2022 etkinliği kapsamında yeni çözümlerini sergileyen SK Hynix, yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli DDR5 belleklerini de sergiledi. Server sistemlerine yönelik olan standart dışı bellekler 48 GB ve 96 GB modüller olarak etkinlikte gösterildi.

Genelde belleklerin binary/ikili sistemi şeklinde büyüdüğünü görmekteyiz. Fakat SK Hynix’in 48 GB ve 96 GB bellekleri bu sisteme uymayarak farklılaşıyor. Tanıtılan bu ilginç kapasiteli RDIMM’lerde ayrıca firmanın en yeni 24Gbit DDR5 SDRAM entegre devreleri (IC) kullanılıyor.

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Öte yandan SY Hynix, 16Gb DDR5 IC’lere dayalı 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB DDR5-5600 RDIMM modellerini de tanıttı. Ek olarak 48 GB ve 96 GB belleklerde DDR5-6400 ve DDR5-5600 hızlarının sunulduğu versiyonlar da ürün gamına eklenmiş durumda.

Bu sıra dışı kapasite neden çok önemli?

Bazıları 24Gb tabanlı, 48 GB ve 96 GB kapasiteleri 'standart dışı' veya 'ikili olmayan' olarak değerlendirebilir, ancak aslında üç önemli avantajı bulunuyor. İlk olarak bulut hizmeti sağlayıcılarının (CSP) DRAM miktarını çekirdek başına daha doğru bir şekilde eşleştirmesini kolaylaştırır. İkinci olarak, 24 Gb DDR5 IC'ler, günümüzün en ileri işlem teknolojileri kullanılarak yeterli verimle üretilebilir. Son olarak ise bu bellekler, verimi düşürmeden 6400 MT/s veri aktarım hızını destekleyebilir.

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Standart bir bilgisayar kullanıcı için RAM miktarının fazla olması mutluluk kaynağıyken CSP’ler için ise durum öyle değil. Genellikle CSP’ler çekirdek başına özel bir bellek kapasitesi ve bant genişliği atamak ister. Örneğin, server kurmak isteyen bir CSP (Amazon, Google, Microsoft vb) AMD'nin EPYC 7763'ünün her çekirdeği için 6 GB RAM istiyorsa, ideal olarak yuva başına 384 GB bellek takması gerekiyor. Sorun şu ki, CSP bunu sekiz kanallı bir bellek alt sistemi içinde 32 GB veya 64 GB modüller kullanarak yapamaz. AMD, 12 kanallı bellek alt sistemine sahip 96 çekirdekli ve 128 çekirdekli EPYC CPU'larını piyasaya sürdükten ve Intel 60 çekirdekli Xeon Ölçeklenebilir 'Sapphire Rapids' işlemcilerini piyasaya sürdükten sonra durum daha da zorlaşacak. Dolayısıyla 48 GB ve 96 GB modüller hayat kurtarıcı olacaktır.

Biraz daha beklememiz gerekecek

SK Hynix’in sıra dışı bellekleri verimden ödün vermeden aygıt yoğunluğunu artırmak için hem aşırı ultraviyole (EUV) hem de derin ultraviyole (DUV) litografisi kullanan 1anm (dördüncü nesil 10nm) üretim teknolojisiyle bantlardan geçiyor. EUV litografisinin benimsenmesi, SK Hynix'in DRAM IC'lerinin kapasitesini 24 Gb seviyesine, bellek cihazlarının performansını 6400 MT/sn'ye çıkarmasına ve üretim verimliliğini artırmasına olanak tanıdı.

Hem Samsung hem de SK Hynix hatta Micron, bir yıldan biraz daha kısa bir süredir 24 Gb tabanlı RDIMM'lerini örnekliyor. Dolayısıyla AMD ve Intel'in yeni nesil sunucu platformlarının piyasaya çıktığı sıralarda 48 GB ve 96 GB DDR5 bellek modüllerinin kullanılmaya başladığını görebiliriz.

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SK Hynix, sıra dışı 48 GB ve 96 GB DDR5 RAM modüllerini gösterdi