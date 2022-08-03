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    Skoda modelleri Ağustos'ta zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Skoda, 2022 Ağustos fiyat listesini yayınladı. Peki Skoda modellerinin fiyatları ne kadar arttı?                   
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    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Tüketici ÖTV düzenlemesi beklerken sıfır otomobil fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Skoda, Ağustos ayına ilişkin yeni fiyatlarını yayınladı. Skoda modellerinin %4 civarında zamlandığını görmekteyiz. İşte Skoda Ağustos 2022 fiyat listesi:

    2022 model Skoda Fabia için artık 478.900 TL'den kapı açılıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 459.462 TL idi. Temmu ayında listeye dahil olan 1.5 TSI motorlu Fabia'nın fiyatı da bir ayda 599.962 TL'den 624.400 TL seviyesine çıktı.

    Skoda Scala'nın fiyatı 2 Ağustos itibarıyla 619.900 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 599.962 TL seviyesindeydi. Scala'nın fiyatı Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG versiyonuyla birlikte 750 bin TL'ye kadar yükseliyor. 2022 model Skoda Octavia'da ise fiyatlar 784.900 TL'den başlayıp dört tekerlekten çekişli RS versiyonla birlikte 1.8 milyona kadar çıkıyor.

    Skoda'nun SUV modellerinde de fiyatlar Kamiq modeliyle birlikte 699.900 TL'den başlıyor. Geçen aylarda satışa sunulan makyajlı Karoq ise son zamla birlikte 924.900 TL'den başlıyor. Geçen ay bu fiyat 889.962 TL seviyesindeydi.

    Skoda Fabia 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.0 TSI 95 PS 459.462 TL 478.900 TL
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 494.962 TL 514.400 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 539.962 TL 564.400 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 599.962 TL 624.400 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Skoda Scala 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 599.962 TL 619.900 TL
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 634.962 TL 654.900 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 704.462 TL 724.400 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 729.962 TL 749.900 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Skoda Octavia 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 759.962 TL 784.900 TL
    Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 806.962 TL 831.900 TL
    Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 847.962 TL 882.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 894.962 TL 929.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.039.962 TL 1.074.900 TL
    RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 1.749.962 TL 1.799.900 TL
    Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.079.962 TL 1.114.900 TL
    Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 1.799.962 TL 1.849.900 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Skoda Superb 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 924.962 TL 954.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 999.962 TL 1.034.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.144.962 TL 1.179.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.249.962 TL 1.284.900 TL
    L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.324.962 TL 1.374.900 TL
    L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 1.899.962 TL 1.949.900 TL
    Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.144.962 TL 1.179.900 TL
    Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.349.962 TL 1.384.900 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Skoda Kamiq 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 679.962 TL 699.900 TL
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 705.462 TL 725.400 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 749.962 TL 774.400 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 774.962 TL 804.900 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Skoda Karoq 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 889.962 TL 924.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.049.962 TL 1.094.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DS 1.049.962 TL 1.094.900 TL

    Skoda, Ağustos 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Skoda Kodiaq 2022 Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Temmuz Ağustos
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.054.962 TL 1.089.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.174.962 TL 1.209.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.379.962 TL 1.424.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.399.962 TL 1.454.900 TL
    L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.549.962 TL 1.594.900 TL
    Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.099.962 TL 2.169.900 TL
    L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.249.962 TL 2.319.900 TL
    RS 2,0 TSI 245 PS DSG 4x4 2.339.962 TL 2.409.900 TL
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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