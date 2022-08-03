Skoda modelleri Ağustos'ta zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Tüketici ÖTV düzenlemesi beklerken sıfır otomobil fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Skoda, Ağustos ayına ilişkin yeni fiyatlarını yayınladı. Skoda modellerinin %4 civarında zamlandığını görmekteyiz. İşte Skoda Ağustos 2022 fiyat listesi:
2022 model Skoda Fabia için artık 478.900 TL'den kapı açılıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 459.462 TL idi. Temmu ayında listeye dahil olan 1.5 TSI motorlu Fabia'nın fiyatı da bir ayda 599.962 TL'den 624.400 TL seviyesine çıktı.
Skoda Scala'nın fiyatı 2 Ağustos itibarıyla 619.900 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 599.962 TL seviyesindeydi. Scala'nın fiyatı Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG versiyonuyla birlikte 750 bin TL'ye kadar yükseliyor. 2022 model Skoda Octavia'da ise fiyatlar 784.900 TL'den başlayıp dört tekerlekten çekişli RS versiyonla birlikte 1.8 milyona kadar çıkıyor.
Skoda'nun SUV modellerinde de fiyatlar Kamiq modeliyle birlikte 699.900 TL'den başlıyor. Geçen aylarda satışa sunulan makyajlı Karoq ise son zamla birlikte 924.900 TL'den başlıyor. Geçen ay bu fiyat 889.962 TL seviyesindeydi.
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw