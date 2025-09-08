1 milyon kilometre garantili: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası

Termal kaçak durumunda bile1 saat yolculuk
Yeni batarya, CATL’nin yedi yıllık No Propagation (NP) güvenlik inovasyonunun zirvesi olarak tanımlanan NP 3.0 teknolojisini kullanan ilk ürün oldu. Lityum demir fosfat (LFP) tabanlı bu teknoloji, termal kaçak durumunda bile aracın bir saatten uzun süre çalışmaya devam etmesini sağlayarak sürücülere tehlikeli bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşma imkanı sunuyor. Bu, LFP tabanlı bataryalarda bir ilk olma özelliğini taşıyor.
1 milyon km garanti
Shenxing Pro, uzun ömür ve uzun menzil odaklı iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Uzun ömürlü versiyon, 758 kilometrelik WLTP menzili ve 12 yıl ya da 1 milyon kilometre ömür sunuyor. 200 bin kilometre kullanım sonrası yalnızca yüzde 9 performans kaybı ile özellikle Avrupa’daki filo ve kiralama sektörüne hitap ediyor. 1 milyon km garantisi, yılda 20 bin km yapan bir sürücü için 50 yıl kullanım süresine denk geliyor.
CATL, yeni bataryasıyla Avrupa’da yalnızca üretim yapmayı değil, ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzanan kapsamlı bir elektrikli araç ekosistemi kurmayı hedefliyor.
Şirketin Almanya’nın Erfurt kentinde 2018’den beri faaliyet gösteren fabrikası bulunuyor. Macaristan’ın Debrecen kentindeki tesisin ise 2026’nın başında üretime başlaması planlanıyor. Ayrıca 2024’te Stellantis ile İspanya’da 4,1 milyar euroluk ortak yatırım duyurulmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?