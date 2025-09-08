Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1 milyon kilometre garantili: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası

    CATL, Avrupa elektrikli araç pazarı için geliştirdiği Shenxing Pro bataryasını tanıttı. Yeni seri, 758 km menzil, 10 dakikada 478 km şarj ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

    10 dakikada 478 km şarj: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi CATL, Avrupa elektrikli araç pazarına yönelik yeni nesil bataryasını tanıttı. Şirket, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarı öncesinde Shenxing Pro isimli bataryasını duyurarak kıtadaki büyüme hedeflerini hızlandırmayı amaçladığını açıkladı. Avrupa’nın elektrikli mobilite ihtiyaçlarına özel tasarlanan batarya, uzun menzil ve ultra hızlı şarj odaklı iki farklı versiyonla pazara sunulacak.

    Termal kaçak durumunda bile1 saat yolculuk

    Yeni batarya, CATL’nin yedi yıllık No Propagation (NP) güvenlik inovasyonunun zirvesi olarak tanımlanan NP 3.0 teknolojisini kullanan ilk ürün oldu. Lityum demir fosfat (LFP) tabanlı bu teknoloji, termal kaçak durumunda bile aracın bir saatten uzun süre çalışmaya devam etmesini sağlayarak sürücülere tehlikeli bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşma imkanı sunuyor. Bu, LFP tabanlı bataryalarda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

    10 dakikada 478 km şarj: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu süreçte alev ve yoğun duman oluşumunu engelleyerek görüş kaybından kaynaklanabilecek ikincil kazaların önüne geçiyor. Shenxing Pro, hücresiz modül tasarımı ve dalga hücre mimarisiyle daha iyi enerji entegrasyonu ve dayanıklılık vadediyor.

    1 milyon km garanti

    Shenxing Pro, uzun ömür ve uzun menzil odaklı iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Uzun ömürlü versiyon, 758 kilometrelik WLTP menzili ve 12 yıl ya da 1 milyon kilometre ömür sunuyor. 200 bin kilometre kullanım sonrası yalnızca yüzde 9 performans kaybı ile özellikle Avrupa’daki filo ve kiralama sektörüne hitap ediyor. 1 milyon km garantisi, yılda 20 bin km yapan bir sürücü için 50 yıl kullanım süresine denk geliyor.

    10 dakikada 478 km şarj: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası Tam Boyutta Gör
    Süper hızlı şarj versiyonu ise sadece 10 dakikada 478 kilometre menzil kazandırabiliyor. Bu hız, Avrupa’nın en hızlı şarj olan LFP bataryası konumuna getiriyor. Ayrıca yüzde 20 şarj seviyesinde bile 2,5 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkabilmesi dikkat çekiyor. Soğuk iklimler için de optimize edilen batarya, -20°C’de 20 dakikalık şarjla 410 kilometre menzil sağlayabiliyor.

    CATL, yeni bataryasıyla Avrupa’da yalnızca üretim yapmayı değil, ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzanan kapsamlı bir elektrikli araç ekosistemi kurmayı hedefliyor.

    Şirketin Almanya’nın Erfurt kentinde 2018’den beri faaliyet gösteren fabrikası bulunuyor. Macaristan’ın Debrecen kentindeki tesisin ise 2026’nın başında üretime başlaması planlanıyor. Ayrıca 2024’te Stellantis ile İspanya’da 4,1 milyar euroluk ortak yatırım duyurulmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 4 dakika önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hava değişimi şafaktan düşer mi yakı bandı kullananlar yorumları i20 1.4 mpi engelli forum arabanın alt koruması kırıldı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum