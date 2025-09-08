1 milyon kilometre garantili: Avrupa için CATL Shenxing Pro bataryası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli batarya üreticisi CATL, Avrupa elektrikli araç pazarına yönelik yeni nesil bataryasını tanıttı. Şirket, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarı öncesinde Shenxing Pro isimli bataryasını duyurarak kıtadaki büyüme hedeflerini hızlandırmayı amaçladığını açıkladı. Avrupa’nın elektrikli mobilite ihtiyaçlarına özel tasarlanan batarya, uzun menzil ve ultra hızlı şarj odaklı iki farklı versiyonla pazara sunulacak.

Termal kaçak durumunda bile1 saat yolculuk

Yeni batarya, CATL’nin yedi yıllık No Propagation (NP) güvenlik inovasyonunun zirvesi olarak tanımlanan NP 3.0 teknolojisini kullanan ilk ürün oldu. Lityum demir fosfat (LFP) tabanlı bu teknoloji, termal kaçak durumunda bile aracın bir saatten uzun süre çalışmaya devam etmesini sağlayarak sürücülere tehlikeli bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşma imkanı sunuyor. Bu, LFP tabanlı bataryalarda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu süreçte alev ve yoğun duman oluşumunu engelleyerek görüş kaybından kaynaklanabilecek ikincil kazaların önüne geçiyor. Shenxing Pro, hücresiz modül tasarımı ve dalga hücre mimarisiyle daha iyi enerji entegrasyonu ve dayanıklılık vadediyor.

1 milyon km garanti

Shenxing Pro, uzun ömür ve uzun menzil odaklı iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Uzun ömürlü versiyon, 758 kilometrelik WLTP menzili ve 12 yıl ya da 1 milyon kilometre ömür sunuyor. 200 bin kilometre kullanım sonrası yalnızca yüzde 9 performans kaybı ile özellikle Avrupa’daki filo ve kiralama sektörüne hitap ediyor. 1 milyon km garantisi, yılda 20 bin km yapan bir sürücü için 50 yıl kullanım süresine denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Süper hızlı şarj versiyonu ise sadece 10 dakikada 478 kilometre menzil kazandırabiliyor. Bu hız, Avrupa’nın en hızlı şarj olan LFP bataryası konumuna getiriyor. Ayrıca yüzde 20 şarj seviyesinde bile 2,5 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkabilmesi dikkat çekiyor. Soğuk iklimler için de optimize edilen batarya, -20°C’de 20 dakikalık şarjla 410 kilometre menzil sağlayabiliyor.

CATL, yeni bataryasıyla Avrupa’da yalnızca üretim yapmayı değil, ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzanan kapsamlı bir elektrikli araç ekosistemi kurmayı hedefliyor.

Şirketin Almanya’nın Erfurt kentinde 2018’den beri faaliyet gösteren fabrikası bulunuyor. Macaristan’ın Debrecen kentindeki tesisin ise 2026’nın başında üretime başlaması planlanıyor. Ayrıca 2024’te Stellantis ile İspanya’da 4,1 milyar euroluk ortak yatırım duyurulmuştu.

