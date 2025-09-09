Mercedes-Benz EQS, katı hal batarya ile 1.205 km menzile ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Mercedes-Benz, elektrikli mobilitenin geleceğine ışık tutan önemli bir deneme gerçekleştirdi. Katı hal batarya ile donatılmış modifiye edilmiş bir EQS, Stuttgart’tan Malmö’ye kadar olan 1.205 kilometrelik yolu tek şarjla tamamladı. Ağustos sonunda yapılan bu sürüş, yeni batarya teknolojisinin yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek yol koşullarında da güvenilir şekilde çalışabildiğini kanıtladı.

Katı hal batarya çağı çok yakın

Elde edilen sonuç, markanın daha önceki rekorunu da geride bıraktı. Vision EQXX'in Stuttgart–Silverstone arasında kırdığı 1.202 kilometrelik mesafe üç kilometreyle aşılırken EQS, Malmö'ye ulaştığında hâlâ 137 kilometrelik menzile sahipti. Dolayısıyla toplamda 1.432 kilometrelik bir menzilden söz ediliyor.

Mercedes-Benz, Şubat ayında duyurduğu kapsamlı test programı kapsamında bu yolculuğu planlamıştı. EQS, Stuttgart’tan yola çıkarak Almanya ve Danimarka otoyolları üzerinden İsveç’e ulaştı. Elektrikli navigasyon sistemi, güzergâhı belirlerken yol eğimleri, trafik, sıcaklık, ısıtma-soğutma ihtiyacı gibi faktörleri dikkate aldı.

Katı hal batarya teknolojisinin performansını farklı iklimlerde ve uzun rotalarda sınamak isteyen şirket, laboratuvar ve simülasyonların yanı sıra günlük kullanım senaryolarında da doğrulama çalışmalarına devam ediyor.

Bataryanın detayları

Batarya sistemi, Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) ve ABD'li hücre üreticisi Factorial Energy iş birliğiyle geliştirildi. Kullanılan hücreler, şirketin FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adını verdiği teknolojiyi temel alıyor.

Bu yeni sistemde, bataryanın şarj ve deşarj sırasında yaşadığı tipik hacim değişikliklerini dengelemek için pnömatik aktüatörler devreye giriyor. Böylece hücreler sürekli olarak gerekli basınç altında tutuluyor ve performans istikrarı sağlanıyor. Ayrıca, batarya kapasitesi %25 artırılırken, boyut ve ağırlık bir EQS’in standart bataryasıyla neredeyse aynı kalıyor. Ek olarak pasif hava akımıyla yapılan soğutma, enerji verimliliğine katkı sağlıyor.

