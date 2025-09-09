Mercedes-Benz EQS, katı hal batarya ile 1.205 km menzile ulaştı

Mercedes-Benz, elektrikli mobilitenin geleceğine ışık tutan önemli bir deneme gerçekleştirdi. Katı hal batarya ile donatılmış modifiye edilmiş bir EQS, Stuttgart’tan Malmö’ye kadar olan 1.205 kilometrelik yolu tek şarjla tamamladı. Ağustos sonunda yapılan bu sürüş, yeni batarya teknolojisinin yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek yol koşullarında da güvenilir şekilde çalışabildiğini kanıtladı.
Katı hal batarya çağı çok yakın
Mercedes-Benz, Şubat ayında duyurduğu kapsamlı test programı kapsamında bu yolculuğu planlamıştı. EQS, Stuttgart’tan yola çıkarak Almanya ve Danimarka otoyolları üzerinden İsveç’e ulaştı. Elektrikli navigasyon sistemi, güzergâhı belirlerken yol eğimleri, trafik, sıcaklık, ısıtma-soğutma ihtiyacı gibi faktörleri dikkate aldı.
Katı hal batarya teknolojisinin performansını farklı iklimlerde ve uzun rotalarda sınamak isteyen şirket, laboratuvar ve simülasyonların yanı sıra günlük kullanım senaryolarında da doğrulama çalışmalarına devam ediyor.
Bataryanın detayları
Bu yeni sistemde, bataryanın şarj ve deşarj sırasında yaşadığı tipik hacim değişikliklerini dengelemek için pnömatik aktüatörler devreye giriyor. Böylece hücreler sürekli olarak gerekli basınç altında tutuluyor ve performans istikrarı sağlanıyor. Ayrıca, batarya kapasitesi %25 artırılırken, boyut ve ağırlık bir EQS’in standart bataryasıyla neredeyse aynı kalıyor. Ek olarak pasif hava akımıyla yapılan soğutma, enerji verimliliğine katkı sağlıyor.Kaynakça https://media.mercedes-benz.com/article/01e6fc06-6043-4265-9011-496e6b7a01fe https://group.mercedes-benz.com/innovationen/antriebe/elektro/eqs-festkoerperbatterie.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?