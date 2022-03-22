Skoda, yeni tasarım dilini kullanacağı SUV modelin ipucu görselini paylaştı

Tam Boyutta Gör

Birçok kişi tüm Skoda modellerinin tasarım olarak birbirine benzediğini söyleyebilir. Ancak görünen o ki Çekyalı üretici bu konuda önemli bir adım atarak yeni bir tasarım diline geçmeye hazırlanıyor.

Skoda, 'Modern Solid' olarak adlandırdığı yeni tasarım dilini crossover formunda görücüye çıkaracak. Şirket, gelecekteki tasarım diline ilişkin ilk bakış olarak bir görsel paylaştı ancak aracın olduğu bölüm bulanıklaştırılmış. Söz konusu çalışmanın özellikle aileler ve doğa tutkunları için hazırlandığı belirtiliyor.

Görseldeki crossover'ın üretime yakın bir konsept olması muhtemel. ICE (içten yanmalı motorlu) veya elektrikli olup olmadığını bilmiyoruz ancak öndeki panjur kısmının kapalı panel şeklinde tasarlanmış olması ikinci seçeneği biraz daha öne çıkarıyor diyebiliriz. Öndeki aydınlatmaların kenarlarında dikey LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arkada ise gördüğümüz kadarıyla stoplar oldukçe ince bir formda karşımıza çıkacak.

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Yeni crossover, Skoda'nın mevcut modellerine kıyasla daha kutu gibi bir tasarıma sahip. Geriye doğru hafif eğimle ilerleyen tavan hattı arkada gövde rengi bir spoyler ve kalın bir sütun ile birleşiyor. Bunun yanı sıra büyük tekerlekler, görsel bulanıklaştırılmış olsa da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Söz konusu aracın mevcut ürün gamındaki Karoq ile benzer boyutlara sahip olabileceğini düşünüyoruz.

Skoda, 2030'a kadar üç yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek. Bunlardan birinin küçük bir şehir otomobili olacağı kesin. Bir diğerinin ise kompakt crossover formunda karşımıza çıkacağı konuşuluyor ki bu görselde ona bakıyor olabiliriz. Çekyalı üretici ilerleyen süreçte yeni tasarım diliyle alakalı daha fazla bilgi paylaşacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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