Volkswagen'in elektrikli ID modellerine yeni yazılım güncellemesi geliyor

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Tıpkı akıllı telefonlarımız gibi otomobiller de artık uzaktan yazılım güncellemesi alabiliyor. Böylelikle mevcut özellikler iyileştirilebiliyor ya da yeni özellikler eklenebiliyor. Volkswagen de bu kapsamda elektrikli ID ailesi için ID. Software 3.0 isimli bir güncelleme çıkardı.

Yeni güncelleme, ID modellerinin şarj fonksiyonu, sürüş yardımcıları ve diğer pek çok teknolojik özelliğini kapsıyor. Güncelleme ilk olarak şu an üretim bandından çıkmakta olan araçlara uygulanacak ancak yıl sonuna doğru diğer araçlar için de erişilebilir duruma gelecek.

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ID modellerine gelen iyileştirmelerden biri Park Assist Plus adı verilen özellikle alakalı. Hafıza fonksiyonuna sahip olan bu özellik, sürücünün 5 farklı park manevrasını otomobile öğretmesini sağlıyor. Örneğin sürücü, garaja park ederken yaptığı manevraları sisteme kaydedebiliyor. Böylelikle araç bir dahaki sefere otonom şekilde bu manevraları uygulayarak garaja kendi kendine park edebiliyor.

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Bir diğer önemli iyileştirme de ID modellerinin şarj kapasitesiyle alakalı. DC hızlı şarj fonksiyonunda maksimum hız 125 kW'tan 135 kW'a yükseltilmiş. Bunun yanı sıra bataryanın termal yönetim sisteminde de iyileştirmeler yapılmış. Böylelikle, özellikle soğuk hava koşullarındaki yüksek tüketimin azaltılması ve menzilin artması hedefleniyor. Son olarak, bataryanın şarj seviyesini yüzde 80 ile sınırlayaran yeni Battery Care modu da yeni eklenen özellikler arasında.

ID modellerinin bilgi-eğlence sistemi de elden geçirilmiş. Sesli komut özelliği, komutları daha hızlı ve kesin anlayacak şekilde optimize edilmiş. Opsiyonel olarak sunulan AR destekli head-up display artık dönel kavşaklar ve varış noktasına kalan mesafe gibi yeni sembolleri de gösteriyor. Ayrıca, gösterge ekranında artık bataryanın şarj seviyesi yüzde olarak da gösteriliyor.

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Volkswagen'in elektrikli modellerine yazılım güncellemesi geliyor