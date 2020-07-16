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    Skoda Kamiq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çekyalı markanın B-SUV sınıfındaki temsilcisi Skoda Kamiq Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Skoda Kamiq Türkiye'de ilk etapta tek donanım seviyesi ve üç motor seçeneğiyle satılacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    16,4b
    94
    20
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda Kamiq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın başında resmi olarak tanıtılan Skoda Kamiq sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Tıpkı iki gün önce Türkiye’ye gelen Ford Puma gibi B-SUV segmentinde yer alan Skoda Kamiq fiyatı lansmana özel 197.600 TL’den başlıyor.

    İsmini inuit (eskimo) dilinden alan Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB platformunu kullanıyor. 4,241 mm uzunluğa, 1,793 mm genişliğe ve 1,531 mm yüksekliğe sahip aracın aks mesafesi 2,651 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 400 litre olan Skoda Kamiq’in arka koltuklarının katlanmasıyla birlikte bu değer 1,395 litreye kadar yükseltilebiliyor.

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    Türkiye’de ilk etapta yalnızca Premium donanım seviyesiyle satılacak olan Skoda Kamiq bizleri üç motor seçeneğiyle karşılıyor. Giriş seviyesinde 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ünite bulunuyor. Onun üzerinde ise diğer bir benzinli seçenek olan 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT mevcut. Dizel tarafında ise 115 beygirlik 1.6 litre TDI ünite mevcut. Skoda Kamiq’in tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

    Skoda Kamiq Premium donanım seviyesinde 17 inç hafif alaşım jantlar, LED gündüz sürüş farları, dinamik arka sinyaller, çift bölgeli tam otomatik klima, anahtarsız giriş & çıkış ve çalıştırma sistemi, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, hız sabitleyici ve beyaz ambiyans aydınlatması gibi standart donanımlar bulunuyor. Panoramik cam tavan seçeneği ise opsiyon listesinde yer alıyor.

    Skoda Kamiq fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Tavsiye Edilen Fiyat Lansman Fiyatı
    1.0 TSI 115 PS DSG Premium 209.900 TL 197.600 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 235.400 TL 230.800 TL
    1.6 TDI 115 PS DSG Premium 248.400 TL 243.600 TL



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 3 dk.
    1.5 dizel peugeot 2008 ya da yeni cikacak opel mokkayi canli gormeden kararimi vermiycem.. arabayi yenileyecegim bunun tipi hosuma gitti ama 243.000tl cok fazla.. benzinli motor ile dizel motor arasinda 5.500 euroluk ne fark var ki ?
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    F-G (Furkan ) 35 dk.
    Bu arac t-roc ile ayni platform deil onu biliyorum. Peki ayni sinifa mi ait?
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    aserkang (Ahmet Serkan) 1 sa.
    2008 veya captur alırdım
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    lojistisyen 1 sa.
    46 bin fark+ fazla vergiye rağmen dizeli alacak eski kafalılar olacaktır
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    FunnyxD 2 sa.
    240 bine bune abicim böyle dalgami geçiyorsunuz!



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    heyysanadiyom (heyysanadiyom elektronik müzik) 1 sa. FunnyxD
    doğruya doğru ama insan arada el frenini çekip yanlama istiyor :)

    zevk meselesi tabi , bende olsam 240 birim fiyata bu şeyi görmek istemem 2020'de ....
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    MelanchoLy - Man 2 sa.
    şu el frenini gördükçe iğreti oluyorum
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 sa.
    Hey maşallah. Fiyata bak
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    Musty3535123 2 sa.
    ön tip olmamış, 1.0 motor gayet güzel.
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    nikony 3 sa.
    el freni dayilara ozel galiba
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    lazloo (Emre ) 3 sa.
    1.6 TSİ mi?
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    CapriceClassic 3 sa. lazloo
    TDI olacak yanlış yazılmış.
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    brscnk17 3 sa. lazloo
    Listede yanlış yazmışım kusura bakmayın düzelttim :)
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    16396 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, skoda kamiq ve
    4 etiket daha skoda kamiq fiyat skoda kamiq türkiye Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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