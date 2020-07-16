Skoda Kamiq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın başında resmi olarak tanıtılan Skoda Kamiq sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Tıpkı iki gün önce Türkiye’ye gelen Ford Puma gibi B-SUV segmentinde yer alan Skoda Kamiq fiyatı lansmana özel 197.600 TL’den başlıyor.

İsmini inuit (eskimo) dilinden alan Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB platformunu kullanıyor. 4,241 mm uzunluğa, 1,793 mm genişliğe ve 1,531 mm yüksekliğe sahip aracın aks mesafesi 2,651 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 400 litre olan Skoda Kamiq’in arka koltuklarının katlanmasıyla birlikte bu değer 1,395 litreye kadar yükseltilebiliyor.

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Türkiye’de ilk etapta yalnızca Premium donanım seviyesiyle satılacak olan Skoda Kamiq bizleri üç motor seçeneğiyle karşılıyor. Giriş seviyesinde 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ünite bulunuyor. Onun üzerinde ise diğer bir benzinli seçenek olan 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT mevcut. Dizel tarafında ise 115 beygirlik 1.6 litre TDI ünite mevcut. Skoda Kamiq’in tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

Skoda Kamiq Premium donanım seviyesinde 17 inç hafif alaşım jantlar, LED gündüz sürüş farları, dinamik arka sinyaller, çift bölgeli tam otomatik klima, anahtarsız giriş & çıkış ve çalıştırma sistemi, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, hız sabitleyici ve beyaz ambiyans aydınlatması gibi standart donanımlar bulunuyor. Panoramik cam tavan seçeneği ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Skoda Kamiq fiyat listesi şöyle:

Versiyon Tavsiye Edilen Fiyat Lansman Fiyatı 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 209.900 TL 197.600 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 235.400 TL 230.800 TL 1.6 TDI 115 PS DSG Premium 248.400 TL 243.600 TL

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