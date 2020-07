Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!

Tam Boyutta Gör

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih sonunda belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıkladı.

İnşaata Başlama Töreni’nin tarihini Twitter hesabından duyuran Varank, paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alanın fotoğrafına da yer vererek “18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa” notunu düştü. Törende, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

Siz de adınızı yazdırın!

"Yeniliktebendevarım" diyorsanız bu bağlantı üzerinden TOGG'un oluşturduğu sayfaya giderek adınızın fabrika inşaatına yerleştirilecek kapsülün içine yazılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sayfada söylenen yönergeleri izlemeniz yeterli. O yönergeler şöyle:

Adınızı ve soyadınızı sayfadaki kutucuğa yazın

Oluşturduğunuz görseli indirip sosyal medya hesabınızda #YenilikteBenDeVarım hashtagi ile paylaşın

Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.

