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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temel atma töreni için tarih verdi. Tören alanından da fotoğraf paylaştı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!
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    Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih sonunda belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıkladı.

    İnşaata Başlama Töreni’nin tarihini Twitter hesabından duyuran Varank, paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alanın fotoğrafına da yer vererek “18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa” notunu düştü. Törende, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

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    Siz de adınızı yazdırın!

    "Yeniliktebendevarım" diyorsanız bu bağlantı üzerinden TOGG'un oluşturduğu sayfaya giderek adınızın fabrika inşaatına yerleştirilecek kapsülün içine yazılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sayfada söylenen yönergeleri izlemeniz yeterli. O yönergeler şöyle:

    • Adınızı ve soyadınızı sayfadaki kutucuğa yazın
    • Oluşturduğunuz görseli indirip sosyal medya hesabınızda #YenilikteBenDeVarım hashtagi ile paylaşın

    Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C SedanC Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

    2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.



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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    Hiç bir halta faydası olmayıp, yapılan edilen herşeyi eleştiren karalayan, yapıldıktan sonra da en çok kendileri kullanan tayfa gelmeden " VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN" deyip kaçıyorum...
    Hiç bir halta faydası olmayıp, yapılan edilen herşeyi eleştiren karalayan, yapıldıktan sonra da en çok kendileri kullanan tayfa gelmeden " VATANA MİLLETE HAYIRL...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Mugetsuga 57 dk. DH Misafiri
    1-) Eleştiren insanların hiçbir halta yaramadığını nereden biliyorsun?2-) Yıllarca insanları kandıranları eleştirmek neden kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun?3-) Bir proje yapıldıktan sonra en çok kullananların profillerini içeren elinde veriler mi var da bu kadar kesin konuşabiliyorsun?4-) Gerçek üyeliğinle de insanlara "hiçbir halta yaramayanlar" tarzı iftiralar atıyor musun?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    bericdondarrion (beric dondarrion) 2 sa.
    bakalım kaç kere temeli atılacak
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    darkaura 3 sa.
    otomobil fabrikasinin temel atma tarihi: bir sonraki secimin hemen oncesi.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet3976 (ahmet .) 1 sn.
    İnşallah üretilir ve Dünya'da satılan bir otomobil markamız olur. Ancak fiyatlar yine uçuk halkın ulaşamayacağı seviyelerde olacak büyük ihtimalle bu konuda vergi indirimi ve uzun vadeli düşük faizli ödeme koşulları olmadıkça bu halka hizmet olmaz ancak uzaktan izleriz.
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    sinangndzx 1 sa.
    bu arabanın 80bin tl olacağına inanlar var en az 500k
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    from softwave 1 sa. yeni yorumcu
    Baraj gibi umarım bunu da kaybetmezler diğer taraftan Ülkemiz için umarım güzel bir başlangıç olur
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    WB 2 sa.
    Bu gibi konularda hazimsiz mesajlari okumak cok hos



    Yerli oto gumbur gumbur geliyor..



    Cekemeyenler catlasin
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    cocainbar (ismail bey) 2 sa.
    Fabrikanin kurulacagi bu arazi TSK'yami ait? Peki bu arazi sadece TSK kullanabilir seklinde bagis olarakmi gecti? Eger oyleyse Miras hukukuna aykiri degilmi? Yetkili birisi cevaplarsa sevinirim...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. cocainbar
    Ayosofya gibi vakıf malı değil TSK arazileri,
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    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 1 sa. cocainbar
    Derde bak tasaya bak. He tsk nin napican ? Durduracak misin yerli otomobilin temel atma torenini ? Haince bir yorum sadece muhalefet olmak icin yazilmis. Bu akp nin chp nin yada baska bir siyasi durumun stratejisi degil. Bu hepimiz icin olan milli bir deger. Butun hukumetler degisir duzen degisir ama yerli otomobil eger olurda fabrika acilip 1 araba uretim bandindan cikarsa ebedi olacaktir. Bu konuya muhalefet olma degil seferber olma zamanidir ve her Türk vatandasinin elinden geleni eksik etmetecegi hepimizin icin cok onemli bi durumdur.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. (düzenlendi)
    fabrika temel yeri bile belli değil eleştirileri gitmiş, ikinci perde eleştiriler başlamış.
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    Hiç bir halta faydası olmayıp, yapılan edilen herşeyi eleştiren karalayan, yapıldıktan sonra da en çok kendileri kullanan tayfa gelmeden " VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN" deyip kaçıyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Mugetsuga 57 dk. DH Misafiri
    1-) Eleştiren insanların hiçbir halta yaramadığını nereden biliyorsun?2-) Yıllarca insanları kandıranları eleştirmek neden kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun?3-) Bir proje yapıldıktan sonra en çok kullananların profillerini içeren elinde veriler mi var da bu kadar kesin konuşabiliyorsun?4-) Gerçek üyeliğinle de insanlara "hiçbir halta yaramayanlar" tarzı iftiralar atıyor musun?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Yerli otomobil fabrikamız göklerde.
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    bericdondarrion (beric dondarrion) 2 sa.
    bakalım kaç kere temeli atılacak
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    darkaura 3 sa.
    otomobil fabrikasinin temel atma tarihi: bir sonraki secimin hemen oncesi.
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    1307 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    7 etiket daha togg yerli otomobil yerli suv temel atma töreni togg fabrika yerli otomobil fabrikası Bilim ve Teknoloji
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