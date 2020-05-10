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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda, salgın nedeniyle garanti sürelerini uzattı

    Skoda, aracının garantisiyle ilgili işlemi olan fakat salgın yüzünden evinden çıkamayan müşterileri için garanti sürelerini 3 ay uzatma kararı aldı. Söz konusu uygulamanın detayları haberimizde.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda, salgın nedeniyle garanti sürelerini uzattı
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    Otomotiv sektörünün temsilcileri, salgın yüzünden evinden çıkamayan müşterileri için özel hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu konuda önemli bir adım da Skoda’dan geldi.

    Çekyalı marka Skoda’nın Türkiye’deki temsilcisi Yüce Auto-Skoda, salgın döneminde aracının garantisiyle ilgili işlemi olan ancak evinden çıkamayan müşterileri için garanti sürelerini 3 ay boyunca uzatma kararı aldı. Buna göre, 1 Mart 2020 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi bitmiş/bitecek olan araçların garanti süreleri otomatik olarak 90 gün süreyle uzatıldı.

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    Skoda aynı zamanda, salgın sebebiyle dışarı çıkamayan ancak aracının bakım zamanı gelen müşterilerinin araçlarını istenen yerden alıp, teslimat gerçekleştiriyor. Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığına önem veren Skoda, bu hizmeti tüm hijyen gereksinimlerini karşılayarak gerçekleştiriyor.

    Skoda aynı zamanda periyodik bakımların geciktirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek garanti koşullarıyla ilgili kararların da müşteri lehinde olacağını belirterek müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

    Tofaş da geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklamada bulunmuş; Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep'te geçerli olmak üzere 15 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garanti sürelerinin Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu.



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