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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor

    Huawei, "5G otomobil ekosistemi" kurmak üzere 18 otomobil şirketiyle anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, otomobil endüstrisinde 5G teknolojisinin sunulmasını hızlandıracak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor
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    Dünyanın önde gelen 5G ekipman sağlayıcılarından biri olarak faaliyet göstreren Huawei, bu yöndeki çalışmalarını otomobiller üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak"

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    Çinli şirket 18 otomobil firması ile "5G otomobil ekosistemi" oluşturmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu girişimin, otomotiv endüstrisinde 5G teknolojilerinin sunulmasını ve ticarileştirilmesini hızlandırması bekleniyor.

    Huawei ile anlaşma imzalayan şirketler arasında sadece Çinli firmalar var. Yeni oluşumda FAW, Changan, Dongfeng, SAIC, GAC, BAIC, BYD, Great Wall, Chery ve JAC gibi devlerin yanı sıra daha küçük çaplı Celis, Nanjing Iveco, Jinkang ve T3 gibi kuruluşlar yer alıyor.

    Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor
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    Otonom ulaşıma ivme kazandıracak

    Listede tek bir Avrupalı şirketin bulunmaması 5G otomobil ekosisteminin oluşturulmasına dahil olmayacakları anlamına gelmiyor. Neredeyse tüm Avrupalı ve Amerikan otomobil şirketlerinin Çinlilerle yürüttükleri iş ortaklıkları var. Yani dolaylı da olsa bu girişimin içinde olacaklar.

    5G teknolojisinin yol altyapılarının yanı sıra otopilot ve otonom ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/05/09/huawei-and-the-first-batch-of-18-car-companies-set-up-a-5g-car-ecosystem Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 5 gün
    Otomobil ve 5G birleştiğinde nedense basın sadece "otonom" arabayı düşünüyor. Otonom arabadan önce daha güzel gelişmeler de var. Üstelik bu gelişmeler hem otonom arabalar için ön ayak olacak hem de ilk aşamada bize katmadeğeri yüksek ve hemen ulaşılabilecek bir adım olacak. Örneğin arabalar arası iletişim buna bir örnek. Araçlar trafik, kaza bilgisini anlık olarak birbirleri arasında transfer edebilecekler. Araçlar yayalar ile aktif iletişim halinde olacak, Ambulans rota belirlerken araçlar arası akan veri trafiğine bakacak. Bu noktada 5G'e alternatif WiFi'ın 802.11p standardı da bulunmakta. 5G'nin sıkıntısı yüksek kullanım oranlarında kısa mesafelerde merkezi baz istasyonlarına ihtiyaç duyması, cihazlar arası P2P yeteneği nasıl bilmiyorum. 802.11p bu problemi çözmeye çalışıyor, temel hedefi P2P bağlantı kurmak fakat WiFi'ın bildiğiniz gibi ön bağlantı güvenlik problemi var, 90 km/h hızla giden arabaları hızlıca P2P iletişime sokabilmek için bu katmandan vazgeçiliyor. 5G'nin de 802.11p'nin de kendince problemleri var. Olaya etik/gizlilik olarak bakıldığında ikisinin de sonu pek güzel. Günümüzde bir uçağa gizli binmek diye bir şey yok, kendi kişisel özel uçağınız olsa bile IATA denen ajan yuvasına bilgi geçmeniz gerekiyor, nereden nereye ne zaman hangi uçakla gideceğinize. Otonom araçlarla da benzer şeyleri yaşamaya başlayacağız, sağolsun(!) Covid zaten kişilerin takip edilmesi meselesini de halk arasında normalleştirmiş oldu. Otonomdan çok öncede araçtan araca iletişimlerle bu sıkıntıları yaşamaya başlayacağız. 5G duruma merkezi baz istasyonlarıyla katkı sağlarken, 802.11p'de korumasız bir ağ üzerinden yüksek veri transferleriyle katkı sağlar. Otomobillerde bu iki teknolojinin harmanlanmasını da görebiliriz tabii...
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    Virtual Reality 5 gün
    Şu salgın zamanı Çin'in ödemesi gereken bedel nedir diye düşünmek yerine, tarih boyunca salgın hastalıkların merkezi olmuş Çin'i besleyip büyütmeye devam edin bakalım. Aferin size. Yarın bir gün Çin'in hegemonyasına girdiğinizde pişman olacaksınız ama iş işten geçmiş olacak.
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    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 5 gün
    Hiç kimsenin sizi durdurabilecek cesareti olmadığında önünüzdeki tek engel hayal gücünüzün sınırları oluyor
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