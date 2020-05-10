Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor

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Dünyanın önde gelen 5G ekipman sağlayıcılarından biri olarak faaliyet göstreren Huawei, bu yöndeki çalışmalarını otomobiller üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak"

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Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak

Çinli şirket 18 otomobil firması ile "5G otomobil ekosistemi" oluşturmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu girişimin, otomotiv endüstrisinde 5G teknolojilerinin sunulmasını ve ticarileştirilmesini hızlandırması bekleniyor.

Huawei ile anlaşma imzalayan şirketler arasında sadece Çinli firmalar var. Yeni oluşumda FAW, Changan, Dongfeng, SAIC, GAC, BAIC, BYD, Great Wall, Chery ve JAC gibi devlerin yanı sıra daha küçük çaplı Celis, Nanjing Iveco, Jinkang ve T3 gibi kuruluşlar yer alıyor.

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Otonom ulaşıma ivme kazandıracak

Listede tek bir Avrupalı şirketin bulunmaması 5G otomobil ekosisteminin oluşturulmasına dahil olmayacakları anlamına gelmiyor. Neredeyse tüm Avrupalı ve Amerikan otomobil şirketlerinin Çinlilerle yürüttükleri iş ortaklıkları var. Yani dolaylı da olsa bu girişimin içinde olacaklar.

5G teknolojisinin yol altyapılarının yanı sıra otopilot ve otonom ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/05/09/huawei-and-the-first-batch-of-18-car-companies-set-up-a-5g-car-ecosystem

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