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    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi

    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı bugün Karaköy'de Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi. Skoda'nın yıl sonuna kadar 7 bin adet satmayı planladığı yeni Scala fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi

    Yaklaşık bir ay önce Türkiye fiyatı belli olan Skoda Scala’nın basın lansmanı bugün Karaköy’de Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi. İlk etapta 189.900 TL olarak açıklanan Skoda Scala başlangıç fiyatı, aradan geçen süreçte 209.900 TL olarak güncellendi.

    Vision RS konseptinden ilham alınarak MQB A0 platformu üzerine geliştirilen Skoda Scala, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Birçok üst segmente ait özellik sunan Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor.

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    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi

    Skoda Scala’nın Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip. Bunun yanı sıra taşınabilir çöp kutusu, ön kapılarda 1.5 litrelik pet şişe gözü gibi sayısız Simply Clever yani Akılcı Çözümler sunan Skoda Scala, segmentinde ilk kez elektrikli bagaj kapağı sunan model olarak öne çıkıyor.

    Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm olarak ölçülüyor. Sahip olduğu ölçülerle kullanıcısına büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Skoda Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1410 litreye kadar yükseliyor.

    Basın lansmanında konuşan Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar, yeni Scala için 2020 yılı satış hedefinin 7 bin adet olduğunu belirtti. Artan ikinci el fiyatlarına da değinen Başar, "Ekim-Kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe pazardaki fiyatlar da normal seviyesine gelecektir" şeklinde konuştu.

    Skoda Scala güncel fiyat listesi şöyle:

    1.0 TSI 115 PS DSG Elite 209.900 TL
    1.0 TSI 115 PS DSG Premium 233.900 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 246.400 TL
    1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 259.900 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 13 sa. en beğenilen
    Araba çıkmadan 20 bin zam yemiş, diyor ki ikinci el fiyatları düşecek. Gel de inan.
    Yanıtla +46
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    Elenya 14 sa. yeni yorumcu Berringer
    200 bin, yeni yüz 100 bin.
    Yanıtla +29
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    underfire 13 sa.
    Araçlar sıkıntılı. Abdi İbrahim ilaç firmasına verildi ilk olarak. 2-3 tane araç bildiğin yandı seyir halindeyken. Hiç bulaşmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 59 dk.
    Neyse ki zam gelmemiş, sadece güncellenmiş
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa.
    Sırf 1800 tane Intercity aldı zaten ne anladım bu işten :D
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    Paetzold 7 sa.
    Gıcır gıcır almadan olmaz.
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    commandx (uğur yılmaz) 7 sa.
    Yıllardır egeaya mk atanlar, b segmenti diyenler bu aracı överler şimdi. Egeadan ne fazlası var? Egea en azından ucuz.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 8 sa.
    200 bin üstünde para vericem ama manuel alamıcam. Dsg sevicilerine mutluluklar.
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    Artizt (Mert ) 8 sa.
    Ahhaha yıl sonuna kadar 7bin adet satsın o vites topuzunu...
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    alfa-x 11 sa.
    Egea HB bunun yanında bedava
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    BenYoruldumHayat 12 sa. yeni yorumcu
    Ehonomi eyii
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    SnHerbokolog (A ) 12 sa. yeni yorumcu
    250 bin ver yolda giderken yansın oldu tamam



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    Acil Stop (Ergün ) 6 sa. SnHerbokolog
    Yeni bir BMW vakası yaşanacak galiba.
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 12 sa.
    Ne diyimki abi ne diyip diyiceğime diyemicem clio olmuş 130 bin ne diyim şimdi
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