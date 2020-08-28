Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi

Yaklaşık bir ay önce Türkiye fiyatı belli olan Skoda Scala’nın basın lansmanı bugün Karaköy’de Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi. İlk etapta 189.900 TL olarak açıklanan Skoda Scala başlangıç fiyatı, aradan geçen süreçte 209.900 TL olarak güncellendi.

Vision RS konseptinden ilham alınarak MQB A0 platformu üzerine geliştirilen Skoda Scala, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Birçok üst segmente ait özellik sunan Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor.

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Skoda Scala’nın Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip. Bunun yanı sıra taşınabilir çöp kutusu, ön kapılarda 1.5 litrelik pet şişe gözü gibi sayısız Simply Clever yani Akılcı Çözümler sunan Skoda Scala, segmentinde ilk kez elektrikli bagaj kapağı sunan model olarak öne çıkıyor.

Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm olarak ölçülüyor. Sahip olduğu ölçülerle kullanıcısına büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Skoda Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1410 litreye kadar yükseliyor.

Basın lansmanında konuşan Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar, yeni Scala için 2020 yılı satış hedefinin 7 bin adet olduğunu belirtti. Artan ikinci el fiyatlarına da değinen Başar, "Ekim-Kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe pazardaki fiyatlar da normal seviyesine gelecektir" şeklinde konuştu.

Skoda Scala güncel fiyat listesi şöyle:

1.0 TSI 115 PS DSG Elite 209.900 TL 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 233.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 246.400 TL 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 259.900 TL

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