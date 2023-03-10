Skoda, "sihirli göz" kamera sistemiyle üretim verimliliğini artırıyor

Tam Boyutta Gör Skoda, yeni teknolojilerle üretim verimliliğini artırmaya ve üretim sürecini geliştirmeye devam ediyor. Yapay Zeka entegre edilerek Skoda FabLab tarafından üretim hatlarına yerleştirilen “Magic Eye-Sihirli Göz” kamera sistemi, sürekli olarak üretimi takip ederek olası sorunları tespit etmeye odaklanıyor.

Montaj hattındaki havai konveyörlerin üzerine konumlandırılan Sihirli Göz kameraları, yüksek hassasiyetle tüm parçaların fotoğraflarını çekerek binlerce görseli anında karşılaştırıyor. Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen sistem, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken üretim aksaklıklarının yaşanmasının önüne geçiyor.

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Aşınan noktaları anında bildiren sistem, böylece bakım zamanlamalarının da önceden bilinmesini sağlayarak planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte sistem yapay zeka sayesinde her geçen gün daha fazla görselle birlikte kendisini geliştirerek daha çabuk tespit imkanı getiriyor.

Magic Eye’ı ana fabrika olan Mladá Boleslav’da kullanan Skoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Bunu diğer üretim hatlarına ve tesislerine adapte etmeyi planlayan Skoda, yeni teknolojilerle birlikte tüm fabrikalarında üretim verimliliğini ve kapasitesini en yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

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Skoda, üretim hatlarına "sihirli göz" kamera sistemi kuruyor