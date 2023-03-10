Skoda, "sihirli göz" kamera sistemiyle üretim verimliliğini artırıyor

Montaj hattındaki havai konveyörlerin üzerine konumlandırılan Sihirli Göz kameraları, yüksek hassasiyetle tüm parçaların fotoğraflarını çekerek binlerce görseli anında karşılaştırıyor. Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen sistem, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken üretim aksaklıklarının yaşanmasının önüne geçiyor.
Aşınan noktaları anında bildiren sistem, böylece bakım zamanlamalarının da önceden bilinmesini sağlayarak planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte sistem yapay zeka sayesinde her geçen gün daha fazla görselle birlikte kendisini geliştirerek daha çabuk tespit imkanı getiriyor.
Magic Eye’ı ana fabrika olan Mladá Boleslav’da kullanan Skoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Bunu diğer üretim hatlarına ve tesislerine adapte etmeyi planlayan Skoda, yeni teknolojilerle birlikte tüm fabrikalarında üretim verimliliğini ve kapasitesini en yükseğe çıkarmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez