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    Skoda, "sihirli göz" kamera sistemiyle üretim verimliliğini artırıyor

    İlk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında yer verilen "sihirli göz" kamera sistemi, sürekli olarak üretimi takip ederek olası sorunları tespit etmeye odaklanıyor.
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    Skoda, üretim hatlarına 'sihirli göz' kamera sistemi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Skoda, yeni teknolojilerle üretim verimliliğini artırmaya ve üretim sürecini geliştirmeye devam ediyor. Yapay Zeka entegre edilerek Skoda FabLab tarafından üretim hatlarına yerleştirilen “Magic Eye-Sihirli Göz” kamera sistemi, sürekli olarak üretimi takip ederek olası sorunları tespit etmeye odaklanıyor.

    Montaj hattındaki havai konveyörlerin üzerine konumlandırılan Sihirli Göz kameraları, yüksek hassasiyetle tüm parçaların fotoğraflarını çekerek binlerce görseli anında karşılaştırıyor. Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen sistem, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken üretim aksaklıklarının yaşanmasının önüne geçiyor.

    Aşınan noktaları anında bildiren sistem, böylece bakım zamanlamalarının da önceden bilinmesini sağlayarak planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte sistem yapay zeka sayesinde her geçen gün daha fazla görselle birlikte kendisini geliştirerek daha çabuk tespit imkanı getiriyor.

    Magic Eye’ı ana fabrika olan Mladá Boleslav’da kullanan Skoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Bunu diğer üretim hatlarına ve tesislerine adapte etmeyi planlayan Skoda, yeni teknolojilerle birlikte tüm fabrikalarında üretim verimliliğini ve kapasitesini en yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    ytong mu tuğla mı daha sağlam demirdöküm nitron parametre ayarları geçici diş yorumları lol ekran çok yakın şamdak ayısı

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