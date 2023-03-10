Tesla'ya "düşen direksiyon" soruşturması: 120 bin Model Y mercek altında

Düzenleyici kurum sorunun bir üretim hatası olduğuna inanıyor. Müşterilere teslim edilen elektrikli otomobillerde direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvata eksikti. Bu da bazı sürücülerin seyir halindeyken büyük tehlike atlatmasına neden oldu.
Son olay Ocak'ta meydana geldi
Şu anda uzmanlar sorunun ne kadar yaygın olduğunu ve direksiyonların hareket halindeyken ne sıklıkla düştüğünü araştırıyor. İncelemelerin sonuçlarına göre Tesla'dan elektrikli araçları için bir geri çağırma kampanyası duyurması istenebilir.
Son olay Ocak ayı sonlarında ABD'de meydana geldi. Amerikalı Prerak Patel'ın henüz bir haftalık Tesla Model Y otomobilinin direksiyonu düştü. Hem de bu sırada ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeydi. Tesla yoğun kamuoyu baskısının ardından Patel'a yeni bir araç vermeyi kabul etti.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-agency-opens-probe-into-120000-tesla-model-y-vehicles-2023-03-08/ https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2023/INOA-PE23003-5769.PDF Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez