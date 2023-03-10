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    Anlık Bildirim

    Tesla'ya "düşen direksiyon" soruşturması: 120 bin Model Y mercek altında

    Tesla Model Y araçlarda meydana gelen direksiyon düşmesi ABD'li yetkilileri harekete geçirdi. NHTSA, hayati risk taşıyan olayların ardından 120.000 Tesla Model Y'yi kapsayan bir ön soruşturma başlattı
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    Tesla hakkında 'düşen direksiyon' soruşturması başlatıldı Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla ile ilgili harekete geçiyor. Reuters'in haberine göre yetkililer direksiyonun düşmesine neden olan kusurların bildirilmesinin ardından 120.000 Tesla Model Y'yi kapsayan bir ön soruşturma başlattı.

    Düzenleyici kurum sorunun bir üretim hatası olduğuna inanıyor. Müşterilere teslim edilen elektrikli otomobillerde direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvata eksikti. Bu da bazı sürücülerin seyir halindeyken büyük tehlike atlatmasına neden oldu.

    Son olay Ocak'ta meydana geldi

    Şu anda uzmanlar sorunun ne kadar yaygın olduğunu ve direksiyonların hareket halindeyken ne sıklıkla düştüğünü araştırıyor. İncelemelerin sonuçlarına göre Tesla'dan elektrikli araçları için bir geri çağırma kampanyası duyurması istenebilir.

    Tesla hakkında 'düşen direksiyon' soruşturması başlatıldı Tam Boyutta Gör

    Son olay Ocak ayı sonlarında ABD'de meydana geldi. Amerikalı Prerak Patel'ın henüz bir haftalık Tesla Model Y otomobilinin direksiyonu düştü. Hem de bu sırada ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeydi. Tesla yoğun kamuoyu baskısının ardından Patel'a yeni bir araç vermeyi kabul etti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-agency-opens-probe-into-120000-tesla-model-y-vehicles-2023-03-08/ https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2023/INOA-PE23003-5769.PDF
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    kursa yazıldım iptal etmek istiyorum bazı aynalar neden çirkin gösterir deadlift alternatif lancia delta yorum aks arızası titreme yaparmı

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