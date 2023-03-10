Tesla'ya "düşen direksiyon" soruşturması: 120 bin Model Y mercek altında

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla ile ilgili harekete geçiyor. Reuters'in haberine göre yetkililer direksiyonun düşmesine neden olan kusurların bildirilmesinin ardından 120.000 Tesla Model Y'yi kapsayan bir ön soruşturma başlattı.

Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü 1 ay önce eklendi

Düzenleyici kurum sorunun bir üretim hatası olduğuna inanıyor. Müşterilere teslim edilen elektrikli otomobillerde direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvata eksikti. Bu da bazı sürücülerin seyir halindeyken büyük tehlike atlatmasına neden oldu.

Son olay Ocak'ta meydana geldi

Şu anda uzmanlar sorunun ne kadar yaygın olduğunu ve direksiyonların hareket halindeyken ne sıklıkla düştüğünü araştırıyor. İncelemelerin sonuçlarına göre Tesla'dan elektrikli araçları için bir geri çağırma kampanyası duyurması istenebilir.

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Son olay Ocak ayı sonlarında ABD'de meydana geldi. Amerikalı Prerak Patel'ın henüz bir haftalık Tesla Model Y otomobilinin direksiyonu düştü. Hem de bu sırada ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeydi. Tesla yoğun kamuoyu baskısının ardından Patel'a yeni bir araç vermeyi kabul etti.

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