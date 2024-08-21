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    Skoda, yeni modeli Elroq'un kabininde sürdürülebilirliğe odaklanıyor

    İç mekanında geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı dört farklı temaya yer verilecek olan yeni elektrikli Skoda Elroq'da turuncu dikişler ve emniyet kemerleri de seçenekler arasında yer alacak.
    Skoda, yeni Elroq'un kabininde sürdürülebilirliğe odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Skoda, yeni elektrikli crossover modeli Elroq hakkında ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Otomobilin gövde tasarımı hakkında yeterinde bilgi veren Çekyalı üretici artık iç mekana doğru geçiş yapmaya başladı.

    Marka, Elroq'un iç mekanında sürdürülebilir malzemelere yer verileceğinin özellikle altını çiziyor. Bu kapsamda müşteriye Loft, Logde, Suite ve Studio olmak üzere dört farklı tema sunulacak. İlk seviyedeki temada yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş bir materyal olan Recytitan yoğunlukta olacak. Elroq ayrıca, kullanılmış giysilerin yüksek kaliteli kumaş ve ipliklere dönüştürülerek kullanıldığı ilk Skoda modeli olacak.

    Skoda, Recytitan isimli materyalin koltuk kılıfları, kapı panelleri, konsol ve kol dayama alanları gibi yerlerde kullanılacağını belirtti. Çekyalı üreticiye göre bu malzeme konfor, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Bu malzeme görüntü olarak koyu gri/mavi kumaş döşeme, koyu renkli suni deri parçalar ve kontrast oluşturan sarı renkli dikişlerle karşımıza çıkacak.

    Skoda, yeni Elroq'un kabininde sürdürülebilirliğe odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Skoda şimdilik kabin tasarımıyla alakalı başka bilgi vermedi. Ancak bu alanda markaya göre "temiz,ferah ve sade çizgileri" harmanlayan Modern Solid tasarım dilinin kullanılacağını biliyoruz. Öte yandan, daha önce paylaşılan çizimlerde konsol üzerine oturtulan bir multimedya ekranı görüyoruz. Buna ek olarak turuncu dikişler ve aynı renkteki emniyet kemerleri de seçenekler arasında yer alacak gibi görünüyor.

    Yeni Skoda Elroq'un Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Giriş seviyesinde 55 kWsa'lik batarya ve 125 kW maksimum güç üreten arka elektrik motoru bulunacak. En üst versiyon ise 82 kWsa kapasiteli batarya ve toplam 220 kW'lık iki elektrik motoruyla kombine edilecek. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılacak olan Elroq, WLTP'ye göre 560 kilometreye kadar menzil sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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