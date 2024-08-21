Skoda, yeni modeli Elroq'un kabininde sürdürülebilirliğe odaklanıyor

Marka, Elroq'un iç mekanında sürdürülebilir malzemelere yer verileceğinin özellikle altını çiziyor. Bu kapsamda müşteriye Loft, Logde, Suite ve Studio olmak üzere dört farklı tema sunulacak. İlk seviyedeki temada yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş bir materyal olan Recytitan yoğunlukta olacak. Elroq ayrıca, kullanılmış giysilerin yüksek kaliteli kumaş ve ipliklere dönüştürülerek kullanıldığı ilk Skoda modeli olacak.
Skoda, Recytitan isimli materyalin koltuk kılıfları, kapı panelleri, konsol ve kol dayama alanları gibi yerlerde kullanılacağını belirtti. Çekyalı üreticiye göre bu malzeme konfor, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Bu malzeme görüntü olarak koyu gri/mavi kumaş döşeme, koyu renkli suni deri parçalar ve kontrast oluşturan sarı renkli dikişlerle karşımıza çıkacak.
Yeni Skoda Elroq'un Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Giriş seviyesinde 55 kWsa'lik batarya ve 125 kW maksimum güç üreten arka elektrik motoru bulunacak. En üst versiyon ise 82 kWsa kapasiteli batarya ve toplam 220 kW'lık iki elektrik motoruyla kombine edilecek. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılacak olan Elroq, WLTP'ye göre 560 kilometreye kadar menzil sunacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.