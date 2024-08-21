Skoda, yeni modeli Elroq'un kabininde sürdürülebilirliğe odaklanıyor

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Tam Boyutta Gör Skoda, yeni elektrikli crossover modeli Elroq hakkında ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Otomobilin gövde tasarımı hakkında yeterinde bilgi veren Çekyalı üretici artık iç mekana doğru geçiş yapmaya başladı.

Marka, Elroq'un iç mekanında sürdürülebilir malzemelere yer verileceğinin özellikle altını çiziyor. Bu kapsamda müşteriye Loft, Logde, Suite ve Studio olmak üzere dört farklı tema sunulacak. İlk seviyedeki temada yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş bir materyal olan Recytitan yoğunlukta olacak. Elroq ayrıca, kullanılmış giysilerin yüksek kaliteli kumaş ve ipliklere dönüştürülerek kullanıldığı ilk Skoda modeli olacak.

Skoda, Recytitan isimli materyalin koltuk kılıfları, kapı panelleri, konsol ve kol dayama alanları gibi yerlerde kullanılacağını belirtti. Çekyalı üreticiye göre bu malzeme konfor, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Bu malzeme görüntü olarak koyu gri/mavi kumaş döşeme, koyu renkli suni deri parçalar ve kontrast oluşturan sarı renkli dikişlerle karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Skoda şimdilik kabin tasarımıyla alakalı başka bilgi vermedi. Ancak bu alanda markaya göre "temiz,ferah ve sade çizgileri" harmanlayan Modern Solid tasarım dilinin kullanılacağını biliyoruz. Öte yandan, daha önce paylaşılan çizimlerde konsol üzerine oturtulan bir multimedya ekranı görüyoruz. Buna ek olarak turuncu dikişler ve aynı renkteki emniyet kemerleri de seçenekler arasında yer alacak gibi görünüyor.

Yeni Skoda Elroq'un motor ve batarya seçenekleri açıklandı 1 ay önce eklendi

Yeni Skoda Elroq'un Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Giriş seviyesinde 55 kWsa'lik batarya ve 125 kW maksimum güç üreten arka elektrik motoru bulunacak. En üst versiyon ise 82 kWsa kapasiteli batarya ve toplam 220 kW'lık iki elektrik motoruyla kombine edilecek. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılacak olan Elroq, WLTP'ye göre 560 kilometreye kadar menzil sunacak.

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