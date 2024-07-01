Yeni Skoda Elroq'un motor ve batarya seçenekleri açıklandı

Yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanan yeni Skoda Elroq'un çoğu versiyonu arkadan itişli olacak ancak en üst versiyonda dört tekerlekten çekiş yani çift motor kombinasyonu bulunacak. Giriş seviyesinde 125 kW (170 hp) elektrik motoru ve 55 kWsa batarya, bir üst seviyede ise 63 kWsa batarya ve 150 kW motor kombinasyonlarına yer verilecek. Her iki versiyonun da son hızı 160 km/s ile sınırlandırılacak.
Skoda Elroq'un en güçlü versiyonları olan 85 ve 85x'de ise 82 kWsa'lik büyük bir batarya paketi kullanılacak. Standart Elroq 85 modelinde 210 kW güç üreten elektrik motoru bulunurken 85x, ismindeki takıdan da anlaşılabileceği üzere ön aks üzerine yerleştirilen küçük bir elektrik motoruyla toplam 220 kW güç ve dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak. Skoda, her iki versiyon için de 560 kilometreye kadar menzil vaadinde bulunuyor.
Skoda, yeni elektrikli modelinde Travel Assist isimli sürüş asistan sistemi, uzaktan park etme ve 9 adede kadar hava yastığı gibi güvenlik ve konfor odaklı teknolojilere yer verecek. Otomobilin gövde tasarımını kamuflajlı da olsa görebiliyoruz ancak iç mekana ilişkin henüz bir görsel yok. Ancak söz konusu Skoda olduğundan bolca "Simply Clever" çözümü ve bolca saklama alanı bekleyebiliriz. Elroq, arka koltuklar dik haldeyken 470 litre, yatırıldığında ise 1580 litreye kadar bagaj hacmi sunacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.