Yeni Skoda Elroq'un motor ve batarya seçenekleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Skoda, yeni %100 elektrikli modeli Elroq'un kamuflajlı görsellerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen yeni Skoda Elroq, markanın Modern Solid tasarım felsefesiyle dikkat çekiyor.

Yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanan yeni Skoda Elroq'un çoğu versiyonu arkadan itişli olacak ancak en üst versiyonda dört tekerlekten çekiş yani çift motor kombinasyonu bulunacak. Giriş seviyesinde 125 kW (170 hp) elektrik motoru ve 55 kWsa batarya, bir üst seviyede ise 63 kWsa batarya ve 150 kW motor kombinasyonlarına yer verilecek. Her iki versiyonun da son hızı 160 km/s ile sınırlandırılacak.

Skoda Elroq'un en güçlü versiyonları olan 85 ve 85x'de ise 82 kWsa'lik büyük bir batarya paketi kullanılacak. Standart Elroq 85 modelinde 210 kW güç üreten elektrik motoru bulunurken 85x, ismindeki takıdan da anlaşılabileceği üzere ön aks üzerine yerleştirilen küçük bir elektrik motoruyla toplam 220 kW güç ve dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak. Skoda, her iki versiyon için de 560 kilometreye kadar menzil vaadinde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tüm Skoda Elroq modelleri DC hızlı şarj desteğine sahip ancak desteklenen maksimum güç giriş seviye versiyonlar için henüz açıklanmadı. 85 ve 85x versiyonları ise 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacak. Bu sayede 82 kWsa'lik büyük bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e dolumu 28 dakika civarında gerçekleşirken AC şarj desteği ise tüm modellerde maksimum 11 kW olacak.

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Skoda, yeni elektrikli modelinde Travel Assist isimli sürüş asistan sistemi, uzaktan park etme ve 9 adede kadar hava yastığı gibi güvenlik ve konfor odaklı teknolojilere yer verecek. Otomobilin gövde tasarımını kamuflajlı da olsa görebiliyoruz ancak iç mekana ilişkin henüz bir görsel yok. Ancak söz konusu Skoda olduğundan bolca "Simply Clever" çözümü ve bolca saklama alanı bekleyebiliriz. Elroq, arka koltuklar dik haldeyken 470 litre, yatırıldığında ise 1580 litreye kadar bagaj hacmi sunacak.

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Yeni Skoda Elroq'un motor ve batarya seçenekleri açıklandı