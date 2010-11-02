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Skyfire for iPhone ile Flash videolar iOS dostu oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
1
5
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için hazırlanan internet tarayıcısı Skyfire, Android platformundan sonra iPhone'a da geliyor. CNN Money'nin haberine göre Perşembe günü 2.99 dolarlık fiyatıyla AppStore üzerinden satışa sunulacak uygulamanın en önemli özelliği olarak Apple tarafından doğal destek sunulmayan ve sunulması da beklenmeyen Flash videoları, iOS dostu haline getirmesi gösterilebilir. Görüntülemek istediğiniz Flash videoları gerçek zamanlı olara kendi sunucularında HTML5'e dönüştüren Skyfire tarayıcısı, uzun süren onay aşamasından sonra Apple'dan yeşil ışığı alarak yukarıda da belirttiğimiz gibi Perşembe günü AppStore üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Flash videolar için çözüm sunan Skyfire internet tarayıcısının iOS versiyonu, Flash tabanlı interaktif widget ve oyunları ise desteklemiyor.


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DH Misafiri 7 yıl
apps çıktı 2,99a ama genel kullanıcı yorumları işe yaramadğı düşüncesinde bende almadım. üzücü
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hkncan 7 yıl
Konuyu da hortlatmışsınız ama söyleyeyim bari. Ben jailbreak varken telefonumda yüklemiştim ve kesinlikle işe yarıyordu...
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1ol3irol 9 yıl
skyfire'ın tr desteği yoktu.. iphone'a gelse de bizim işimize yaramaz...
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Batuist 9 yıl
bence çok sağlıklı bir çözüm değil.. o serverlar 1 milyon tane dosyayı aynı anda çevirmeye kalkarsa nolcak???
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realbrutal 9 yıl
onay alabilmesi çok güzel.çıksada yüklesek
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