Skyfire for iPhone ile Flash videolar iOS dostu oluyor

Akıllı telefonlar için hazırlanan internet tarayıcısı Skyfire, Android platformundan sonra iPhone'a da geliyor. CNN Money'nin haberine göre Perşembe günü 2.99 dolarlık fiyatıyla AppStore üzerinden satışa sunulacak uygulamanın en önemli özelliği olarak Apple tarafından doğal destek sunulmayan ve sunulması da beklenmeyen Flash videoları, iOS dostu haline getirmesi gösterilebilir. Görüntülemek istediğiniz Flash videoları gerçek zamanlı olara kendi sunucularında HTML5'e dönüştüren Skyfire tarayıcısı, uzun süren onay aşamasından sonra Apple'dan yeşil ışığı alarak yukarıda da belirttiğimiz gibi Perşembe günü AppStore üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Flash videolar için çözüm sunan Skyfire internet tarayıcısının iOS versiyonu, Flash tabanlı interaktif widget ve oyunları ise desteklemiyor.