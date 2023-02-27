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    SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de: Şehir içinde 646 km'ye varan menzil

    2021 yılından bu yana satılan elektrikli D-SUV model SKYWELL ET5'in Long Range yani uzun menzilli versiyonu iki farklı donanım seviyesiyle Mart ayında Türkiye'de satışa sunulacak. İşte detaylar:
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    SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri
    Kasım 2021’de Türkiye’de satışlarına başladığı elektrikli SKYWELL ET5'in teslimatlarını kesintisiz sürdüren Ulu Motor, Mart ayından itibaren teslimatlarına başlayacağı uzatılmış menzil sunan ET5 Long Range Legend ve ET5 Long Range Exclusive adındaki iki yeni donanım seçeneğiyle elektrikli SUV pazarındaki iddiasını artırıyor.

    86 kwh’lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP normlarına göre, şehir içinde 646 km’ye, birleşik kullanımda ise 489 km'ye kadar menzil sunabilen SKYWELL ET5 Long Range Legend’ın anahtar teslimi fiyatı 1.499.000 TL’den, ET5 Long Range Exclusive’in anahtar teslimi  fiyatı ise 1.899.000 TL’den başlıyor.

    SKYWELL ET5 Long Range, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Uzatılmış menzil kapasitesiyle WLTP normlarına göre şehir içinde 646 km'ye varan menzil sunabilen SKYWELL ET5 Long Range, 85,96 kWsa batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 150 kW gücündeki elektrikli SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. SKYWELL ET5 Long Range Legend’ın AC şarj cihazı gücü 6,6 kW olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor.

    Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 14 saatte gerçekleşiyor. SKYWELL ET5 Long Range Exclusive’in ise AC şarj cihazı gücü 11 kW olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 8 saatte gerçekleşiyor.

    Zengin donanım seçenekleri

    SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye’ye ilk aşamada Comfort, Comfort Plus, Premium Line ve Premium Plus olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satılan SKYWELL ET5, yeni Long Range serisinde Legend ve Exclusive donanım paketleriyle ithal ediliyor.

    Kapsamlı standart donanımıyla dikkat çeken SKYWELL ET5 Long Range Legend’da, ABS, EBD/CBC, BA/EBA, ARS/TCS, ESC/DSC, DAB, PAB, SAB, CAB, HAC, AUTO HOLD, HDC, ön-arka park radarı, arka kamera, LED farlar, LED gündüz farları, panoramik açılır cam tavan, anahtardan dört cam kaldırma, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanabilir yan aynalar, 3 bölgeli otomatik klima ve 1 USB çıkışı gibi ekipman standart olarak sunuluyor.

    SKYWELL ET5 Long Range Exclusive’de bunlara ek olarak; ACC, Lazer farlar, fabrikasyon karartılmış camlar, metalik renkli tavan rayları, 128 çeşit ambiyans aydınlatması, ön ve arkada LED tavan lambaları, PM 2.5 hava temizleme, 3 USB çıkışı, araç içi 220V güç kaynağı, kablosuz telefon şarjı, kamp modu, parti modu, uyku modu ve V2L deşarj modu sunuluyor.

    Akıllı iç mekanda maksimum konfor ve rahatlık

    SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    SKYWELL ET5’in geniş iç mekanı, otomobilin kolaylık sağlayan donanımları, akıllı sistemleri ve sunduğu üç farklı sürüş moduyla desteklenerek konfora dönüşüyor. Bu kapsamda koltuklar için ekrana dokunularak, tek bir tuşla aşağı, yukarı ve sırt eğimi yön hareketleri değiştirebiliyor. Katmanlı koltuk dolgusu ve farklı sertlik derecelerindeki sırtlık, oturuşları daha konforlu hale getiriyor.

    24 adet saklama alanı düzenlemelere yardımcı olurken, büyük panoramik sunroof ise ferahlığı artırıyor. Akıllı bagaj kapağı da benzer şekilde eller ne kadar meşgul olursa olsun rahat ve kullanışlı bir yapı sunuyor. SKYWELL ET5’te konfor, hijyen ve kabin güvenliği birçok ayrıntıyla destekleniyor. Havalandırmalı ısıtma ile entegre koltuk sırtlığı kendini iklim ve sıcaklığa göre ayarlıyor ve kabin içi konforu artırıyor.

    Koltuk, kapı açıldığında otomatik olarak araçtan rahatlıkla inmek için ideal pozisyona ayarlanıyor ve üst sınıf bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Yan hava yastıkları ve emniyet kemerleri sınırlandırıcılarına ait uyarı yapılandırması da gelişmiş güvenlik hissi sunuyor. Standart N95 klima filtre, mikron düzeyinde temiz bir havalandırma sistemi sağlıyor.

    Elektrikli otomobilde 8 yıl veya 150 bin kilometre batarya garantisi

    SKYWELL ET5 Long Range Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen markalarından SKYWELL’in güvenilirliği ve Ulu Motor tecrübesini birleştirerek Türkiye pazarındaki başarısına ulaşan SKYWELL ET5, araç bataryası için sunulan 8 yıl veya 150 bin kilometre garanti süresiyle de dikkat çekiyor.

    Elektrikli D-SUV, “Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

    Modern ve güçlü tasarımını, yenilikçi lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan “SKYWELL” yazılı fren ışıklarıyla perçinleyen ET5, aynı zamanda boyutlarıyla geniş bir iç hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2.800 mm’lik aks mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah bir yaşama alanı sunuyor.

    467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5’in başarısı, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından 2022’de ilk defa düzenlenen ve halktan gelen oylarla belirlenen “Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili” yarışmasında aldığı ödülle pekişti.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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