Slightly Mad: "Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak"

Tam Boyutta Gör

Geliştiriciliğini Slightly Mad Studios'un yaptığı Project Cars serisinin yeni oyunu Project Cars 4'ün geliştirildiği bir süredir tahmin ediliyordu. Geliştirici stüdyonun CEO'su Ian Bell, yeni oyun hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kendisi Twitter üzerinden paylaşım yaptı ancak bir süre sonra paylaşımlarını sildi.

İlginizi Çekebilir

Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor

Ayrıca Bkz. "Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı"

Birkaç ay önce serinin son oyunu Project Cars 3 çıkmıştı ve ortalama yorumlar alan bir oyun olmuştu. Yeni oyun Project Cars 4'ün geliştiridliği de bir süredir tahmin ediliyordu ancak Slightly Mad Studios'un CEO'su Ian Bell, Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz gün oyunun geliştirildiğini onayladı.

Söylediğine göre Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak. Ayrıca seriyi simülasyon oyunlarının köküne döndürecek gerçekçi bir deneyim vaat ediyor. Kendisi her ne kadar paylaşımlarını silse de bazı takipçiler paylaşımların görüntüsünü almış. Oyun grafik anlamında elbette bir gelişim kaydedecek ancak Ian Bell'in söylediğine göre oyundaki gölgelerde ciddi bir gelişim olacak. Ayrıca oyunun Madness Engine 2 ile geliştirileceğini de ekledi.

Paylaşımların silinmesi enteresan bir durum ancak oyunun henüz resmi olarak duyurulmadığını düşünürsek bu sebeple silinmiş olabilir. Yakın zamanda düzgün bir duyuru görebiliriz.

https://www.dualshockers.com/project-cars-4-will-be-the-most-realistic-simulation-ever-made-says-the-ceo-of-slightly-mad/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.