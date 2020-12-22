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    Slightly Mad: "Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak"

    Oyun dünyasının en popüler yarış oyunu serilerinden biri olan Project Cars'ın yeni oyunu Project Cars 4 şu anda geliştirme aşamasında. Stüdyonun CEO'su ise heyecanlandıracak şeyler söylüyor.
    22 sa.
    1,8b
    7
    10
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Slightly Mad:
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    Geliştiriciliğini Slightly Mad Studios'un yaptığı Project Cars serisinin yeni oyunu Project Cars 4'ün geliştirildiği bir süredir tahmin ediliyordu. Geliştirici stüdyonun CEO'su Ian Bell, yeni oyun hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kendisi Twitter üzerinden paylaşım yaptı ancak bir süre sonra paylaşımlarını sildi.

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    Birkaç ay önce serinin son oyunu Project Cars 3 çıkmıştı ve ortalama yorumlar alan bir oyun olmuştu. Yeni oyun Project Cars 4'ün geliştiridliği de bir süredir tahmin ediliyordu ancak Slightly Mad Studios'un CEO'su Ian Bell, Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz gün oyunun geliştirildiğini onayladı. 

    Söylediğine göre Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak. Ayrıca seriyi simülasyon oyunlarının köküne döndürecek gerçekçi bir deneyim vaat ediyor. Kendisi her ne kadar paylaşımlarını silse de bazı takipçiler paylaşımların görüntüsünü almış. Oyun grafik anlamında elbette bir gelişim kaydedecek ancak Ian Bell'in söylediğine göre oyundaki gölgelerde ciddi bir gelişim olacak. Ayrıca oyunun Madness Engine 2 ile geliştirileceğini de ekledi.

    Paylaşımların silinmesi enteresan bir durum ancak oyunun henüz resmi olarak duyurulmadığını düşünürsek bu sebeple silinmiş olabilir. Yakın zamanda düzgün bir duyuru görebiliriz.

    Slightly Mad:
    Slightly Mad:



    https://www.dualshockers.com/project-cars-4-will-be-the-most-realistic-simulation-ever-made-says-the-ceo-of-slightly-mad/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nuksws_99 (dasasd ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    forzadaki gaza basınca hissettiğimin 100 de1 i yok
    Yanıtla +12
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Driveclub in hava efektlerini hala acar YouTube dan izlerim. Bildiğim kadarıyla hala en iyisi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    AirSupport (SK ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) d41mon
    Dostum biz simulasyon istiyoruz, arcade istiyorsan git horizon 4 oyna
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Simülasyon deyince aklıma iracing geliyor, yanlış mıyım
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    akhtar (aziz tüzel) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Serinin ilkini oynadım, gerçekçi mi? Evet ama herhangi bir arabayı yolda tutmak imkansız. Üstünü başını da yırtsan araba yolda durmuyor. Sürekli spin. Duruyorsun, kalkana kadar canın çıkıyor. 2 yi biliyordum ama 3 ün varlığından haberim yok. Meğer 4 çıkıyormuş
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    the_dedektif (gurur kutay) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Driveclub gibisi gelmedi hala.

    Ölmeyen Efsane.......
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    nuksws_99 (dasasd ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    forzadaki gaza basınca hissettiğimin 100 de1 i yok
    Yanıtla +12
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Driveclub in hava efektlerini hala acar YouTube dan izlerim. Bildiğim kadarıyla hala en iyisi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Frobisher (Orhan ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    Oradaki yağmur efektinin üzerine hala gelebilen olmadı.
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    d41mon (daimon nomiad) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine patlar. Oyuncular gerçekçilik kadar da oynayış zevki istiyor. Dördüncü oyuna gelmişsin hala gerçekçilik de gerçekçilik. Gerçekçi araba sürmek istesem zaten dışarıda arabaya atlar turlarım dağda bayırda. Bak Forza'ya örnek al eğlenceli ve yarı gerçekçi oyun nasıl yapılır diye.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    AirSupport (SK ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) d41mon
    Dostum biz simulasyon istiyoruz, arcade istiyorsan git horizon 4 oyna
    Yanıtla +4
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    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) d41mon
    Hocam 3. oyunları çok arcade di kimse sevemedi. Grafik yerine adam akıllı lastik, süspansiyon vs. geliştirseler gerçekçi bi sürüş deneyimi sunsalar deli gibi satar. Alternatiflerinde AC biraz eskidi, iRacing pahalı, ACC sadece gt3 zaten başka da kalmadı. 3. oyunda pite girme bile yoktu.
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    eAkman (hic yok) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cunku, 3 simulasyon acisindan o kadar kotu ki bir an once unutturmaya calisiyorsunuz 😁
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