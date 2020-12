Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

PlayStation 4 döneminde çıkan bazı büyük Sony oyunlarının kazandığı para ortaya çıktı. Sony'de çalışan pazarlama yöneticilerinin LinkedIn profillerinde bulunan bilgilere göre PS4 döneminin yıldızı Uncharted 4 olmuş. Uncharted 4'ün 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.

Linkedin profilinin sahibi Mart 2019 tarihinde Sony'den ayrılmış, dolayısıyla son 21 aylık süreçte yapılan satışlar rakamlara dahil değil. Burada örneğin God of War 500 milyon dolarlık geliriyle Uncharted 4'ün epey gerisinde görünüyor ancak God of War rakamları sadece ilk yılına ait olduğu için aradaki farkın normal olduğu söylenebilir. Geride bıraktığımız süreçte God of War'un farkı epey azalttığını tahmin edebilirz

Mart 2019 itibarıyla bazı PS-özel oyunlarının elde ettiği gelir:

Uncharted 4 -- 1 milyar dolar

-- 1 milyar dolar The Last of Us -- 1 milyar dolar

-- 1 milyar dolar God of War -- 500 milyon dolar

-- 500 milyon dolar Horizon Zero Dawn -- 400 milyon dolar

Sony, PS-özel oyunlarının geliştirme ve reklam maliyetlerini açıklamıyor. Dolayısıyla elde edilen kâr konusunda kesin bir şey söylemek zor. Ancak God of War ve Uncharted 4 gibi oyunların sadece geliştirme maliyetinin 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. The Last of Us gibi PS3 dönemi oyunlar ise 50 milyon civarında geliştirme maliyetlerine sahipti.

Sony'nin PS-özel oyunları elbette epey iyi gelirler elde etmiş ancak GTA V ile bir karşılaştırma yaptığımızda bu oyunlar bile çok küçük kalıyor. Take-Two son olarak 2018 yılında yaptığı bir açıklamada GTA V'in 6 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şu anda ise bu rakamın 10 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

https://www.resetera.com/threads/linkedin-profile-for-sony-marketing-manager-reveals-god-of-war-netted-500m-in-revenue-hzd-400m-uc4-tlou-1b-each.348274/page-2

