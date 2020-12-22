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    Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı

    Sony'nin God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn ve The Last of Us'tan kazandığı paralar ortaya çıktı. Naughty Dog oyunlarının 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    3,8b
    48
    13
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı
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    PlayStation 4 döneminde çıkan bazı büyük Sony oyunlarının kazandığı para ortaya çıktı. Sony'de çalışan pazarlama yöneticilerinin LinkedIn profillerinde bulunan bilgilere göre PS4 döneminin yıldızı Uncharted 4 olmuş. Uncharted 4'ün 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.

    Linkedin profilinin sahibi Mart 2019 tarihinde Sony'den ayrılmış, dolayısıyla son 21 aylık süreçte yapılan satışlar rakamlara dahil değil. Burada örneğin God of War 500 milyon dolarlık geliriyle Uncharted 4'ün epey gerisinde görünüyor ancak God of War rakamları sadece ilk yılına ait olduğu için aradaki farkın normal olduğu söylenebilir. Geride bıraktığımız süreçte God of War'un farkı epey azalttığını tahmin edebilirz

    Mart 2019 itibarıyla bazı PS-özel oyunlarının elde ettiği gelir:

    • Uncharted 4 -- 1 milyar dolar
    • The Last of Us -- 1 milyar dolar
    • God of War -- 500 milyon dolar
    • Horizon Zero Dawn -- 400 milyon dolar

    Sony, PS-özel oyunlarının geliştirme ve reklam maliyetlerini açıklamıyor. Dolayısıyla elde edilen kâr konusunda kesin bir şey söylemek zor. Ancak God of War ve Uncharted 4 gibi oyunların sadece geliştirme maliyetinin 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. The Last of Us gibi PS3 dönemi oyunlar ise 50 milyon civarında geliştirme maliyetlerine sahipti.

    Sony'nin PS-özel oyunları elbette epey iyi gelirler elde etmiş ancak GTA V ile bir karşılaştırma yaptığımızda bu oyunlar bile çok küçük kalıyor. Take-Two son olarak 2018 yılında yaptığı bir açıklamada GTA V'in 6 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şu anda ise bu rakamın 10 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. 



    https://www.resetera.com/threads/linkedin-profile-for-sony-marketing-manager-reveals-god-of-war-netted-500m-in-revenue-hzd-400m-uc4-tlou-1b-each.348274/page-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ProfXavier (Emre Taner) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AnkaPark > Uncharted 4 + The Last of Us + God of War + + +

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    AnkaPark Uncharted 4 + The Last of Us + God of War + + + ...
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    trooe199 (Skinoski Sama) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Oyunlar kurtarmıyor yeni nesilde zamlı fiyatlardan satacağız."
    Anlıyorum abi hiç kurtarmamış gerçekten. Hep zarar etmişsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    001ATB (Ahmet ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Babanızın sony de ortaklığı var herhalde,sony nin kazandığı para için bu kadar gaza geldiğinize göre başka açıklaması olamaz bunun...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeolog. (Caner AKSOY) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    uncharted 4 ve god of war'ı oynadım içlerinden. ikisine de verdiğim paraya üzülmedim açıkçası.

    Sonynin fiyat politikası hoşuma gitmese de ben verdiğim paranın karşılığını aldım şahsen. Suçu tek başına sonyye yüklememek gerek bence.
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    DH Misafiri 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun uncharted 4'ü ü usanmadan bana oynatan naughty dog ekibine dünya'nın en iyi film tadında bırakan oyunu eden firma
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence ürün kaliteli ise kazancın çok da önemi yok. Sonuçta bu oyunlar çok kaliteli, emek harcanmış, müthiş sahnelere ve oynanışa sahip ve oynayanı memnun eden ürünler bu yüzden, müthiş para helal paradır. Ama zarar etseydi o zaman üzülürdüm çünkü ya pazarlama hatası veya satış stratejisi hatası yapıldığı için Sony'i suçlardım.
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    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 öyle olmasa sonuna part II gelir
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    shockwave error (Burak T.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çapına ve maliyetine göre bu tabloda en başarılı gelir Zero Down görünüyor,
    en kötü gelir ise God of War
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uncharted 4 için 60 fps yaması yayınlasalar da bir daha oynasak ya.
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    Romeo84 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsi birbirinden güzel oyunlardı. tebrik ederim helalihoş olsun...ödenen parasının hakkını sonuna kadar verdiler...
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    trooe199 (Skinoski Sama) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Oyunlar kurtarmıyor yeni nesilde zamlı fiyatlardan satacağız."
    Anlıyorum abi hiç kurtarmamış gerçekten. Hep zarar etmişsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    haktan24 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    exlusive oyunlar da birşeye yaramıyor yeaahhh ps4 satısları göz boyama yeaaaahhh analarının ak sütü gibi helali hoş olsun exlusive oyunlara cok cok saglam yapımlar ile görüşmek ümidi ile acılın PS5 destani yazılmaya başlayacak...
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    ProfXavier (Emre Taner) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AnkaPark > Uncharted 4 + The Last of Us + God of War + + +

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    3759 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    god of war, uncharted 4 ve
    8 etiket daha ps-özel oyunları playstation exclusives sony oyunları playstation oyunları the last of us oyun ps4 oyunları Yazılım
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