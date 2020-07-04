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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek

    Oculus Rift girişimini kurarak Facebook’a satan Palmer Lucky, sınır güvenliği konusundaki teknolojileri ile ABD hükümetinden 5 yıllık önemli bir ihale kaptı.
    5 gün
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    Savunma Sanayi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek
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    Modern sanal gerçeklik olarak adlandırabileceğimiz dönemi Oculus Rift ile başlatan ve sonrasında firmasını Facebook’a satan Palmer Lucky, yeni bir girişim için görevinden ayrılmıştı. Lucky yine ses getirecek bir proje ile geliyor.

    Sınıra sanal duvar

    2017 yılında Facebook’taki görevinden ayrılan Lucky; Anduril Industries ile sanal gerçeklik ve yapay zekayı bir araya getiren yeni bir projeye başlamıştı. Güvenlik konusuna odaklanan firma Lettuce AI yapay zeka teknolojisi geliştirerek sanal olarak çekilen bir hattan geçen insan ve hayvan unsurlarını algılayabiliyor. Kule şeklindeki cihazlarda sensör, kamera ve antenler yer alıyor. Güneş panelleri ile cihazlar kesintisiz olarak çalışıyor.

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    2017 yılında firma Teksas’ta pilot çalışmalarına başlamış ve toplamda 55 kişiyi sınırı geçmeyi çalışırken yakalamayı başarmıştı. Eyalet sonrasında Anduril ile büyük bir ihale anlaşması yapmıştı.

    Sınır güvenliği konusundaki başarıları sonrasında 200 milyon dolar civarında bir yatırım alan Anduril; Trump hükümetinin de gözüne girdi. Hükümet 2022 yılında tamamlanacak olan ABD-Meksika sınır güvenliği projesinde sanal gözlem işini Anduril girişimine verdi. Sınıra fiziksel duvarın yanı sıra Lettuce tabanlı Anduril sanal sınırı da çekilecek. Girişim 5 yıl boyunca sanal sınırların kurulması, takibi ve bakımı işini üstlenecek.

    Oculus Rift ile başlayan macerasında Palmer Lucky zirveye ulaştı diyebiliriz. Hükümetten aldığı önemli ihale sonrasında benzer konularda yerel veya global yönetimlerden de mutlaka talepler gelecektir.



    https://www.engadget.com/palmer-luckey-anduril-industries-virtual-wall-government-contract-174312975.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Autopilot 5 gün
    şirket paranın savunma sanayisinde olduğunu görmüş, devlet yüklenicisi olmuş.
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