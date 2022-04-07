Smart #1 elektrikli crossover tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Mercedes ve Geely ortaklığında yoluna devam eden Smart, kendine yeni bir rota çizerek SUV/CUV trendini ucundan yakaladı. Minik araçlarıyla tanıdığımız marka, bu kez elektrikli crossover modeli Smart #1 ile karşımızda.

Smart #1, özellikleriyle neler sunuyor?

Smart #1, tasarım olarak geçtiğimiz yıl gösterilen Smart Concept #1'a oldukça benziyor. Boydan boya uzanan ön-arka aydınlatmaları, çerçevesiz camları, gizli kapı kolları ve panoramik cam tavanıyla dikkat çeken modelin uzunluğu 4.27 metre, genişliği 1.82 metre, yüksekliği 1.64 metre, aks mesafesi ise 2.75 metre olarak açıklandı. Elektrikli modelin ağırlığı ise 1.820 kilogram.

Geely'nin SEA isimli elektrikli araç mimarisini kullanan Smart #1'ın kalbinde 200 kW (268 hp) güç ve 343 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motor, arka tekerleklere güç veriyor. Kompakt modelin 0-100 km/s değeri henüz belli değil ancak azami hızı 180 km/s olarak açıklandı.

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Smart #1'daki motora 66 kWsa'lik batarya enerji veriyor. Bu da elektrikli crossover'a tam dolu halde 440 km'ye kadar menzil sağlıyor. İlerleyen süreçte daha erişilebilir, daha küçük bataryalı seçeneklerin de geleceği paylaşıldı. Şarj konusuna gelecek olursak, 150 kW hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sağlanabiliyor. 22 kW AC şarj ile aynı işlem yaklaşık 3 saat sürüyor.

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Kompakt modelde 12.8 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen multimedya sistemi bulunuyor. Söz konusu sistem, OTA güncelleme desteği, 3D kullanıcı arayüzü ve sesli komut gibi özelliklere sahip. Sürücünün önünde ise 9.2 inç full HD dijital gösterge paneli ve 10 inç head-up display mevcut. 411 litre bagaj hacmi sunan Smart #1'ın ön bölümünde de 15 litrelik depolama alanı bulunuyor.

Gelişmiş Sürücü Yardımcı Sistem paketi kapsamında seviye 2 otonom sürüş yeteneğine de sahip olan araçta dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarısı, otoyol ve trafik sıkışıklığı yardımcısı, otomatik park, adaptif uzun farlar ve 7 hava yastığı bulunuyor.

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Smart #1 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri