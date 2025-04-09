Smart #5'in 475 kW'lık Brabus versiyonu tanıtıldı

Giriş seviyesinde 250 kW güç üreten bir elektrik motoruna sahip olan Smart #5'in en güçlü versiyonları 432 kW güce sahip. Yeni Smart #5 Brabus ise maksimum güç değerini 475 kW seviyesine kadar çıkarıyor. Çift motorla dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olan bu araç, Launch Control modunda 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayabiliyor. Brabus, performans tutkunlarını memnun etmek için otomobile simüle edilmiş motor sesine sahip bir mod da eklemiş.
Elektrikli modelin gövde tasarımına baktığımızda, 21 inçlik jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve sportif tasarım detaylarıyla diğer versiyonlardan ayrıştığını görmekteyiz. İç mekanda ise üzerinde aydınlatmalı Brabus logosu bulunan Alcantara kaplı direksiyon simidi bulunuyor.
Smart #5 Brabus'un diğer dikkat çeken özellikleri arasında ise sportif pedallar, Brabus logoları, 256 renkli ambiyans aydınlatması, ısıtma ve soğutma fonksiyonuna sahip ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, iki adet 13 inç OLED ekran ve 21 hoparlörlü Sennheiser Signature ses sistemi yer alıyor.
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