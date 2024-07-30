Snapdragon 4s Gen 2 tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara 5G dopingi

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Tam Boyutta Gör Mobil yonga setleri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2'yi tanıttı. Bütçe odaklı işlemci, 5G desteği, daha iyi GPS performansı ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. İşte Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri...

Snapdragon 4s Gen 2 artık resmi

Resmi duyuruya göre Snapdragon 4s Gen 2, 4nm fabrikasyon sürecinde 2GHz'e kadar hıza ulaşabilen iki adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen altı adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 619 GPU konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Böylece günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilecek. İşlemcide, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut değil. Ancak 5G ağlarında 1 Gbps'ye kadar indirme hızları sunan Snapdragon 5G Modem-RF ile geliyor. Bu da uygun fiyatlı telefonlar için 5G kapısı açıyor diyebiliriz.

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Snapdragon 4s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 90Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Kamera bölümünde ise 4s Gen 3, 84 MP'ye kadar fotoğraf çekimi ve 60 fps'de 1080p video kaydını destekliyor.

Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 4s Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı.

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