Snapdragon 4s Gen 2 tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara 5G dopingi

Snapdragon 4s Gen 2 artık resmi
Resmi duyuruya göre Snapdragon 4s Gen 2, 4nm fabrikasyon sürecinde 2GHz'e kadar hıza ulaşabilen iki adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen altı adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 619 GPU konumlandırılmış.
Snapdragon 4s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 90Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Kamera bölümünde ise 4s Gen 3, 84 MP'ye kadar fotoğraf çekimi ve 60 fps'de 1080p video kaydını destekliyor.
Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 4s Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.