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    Snapdragon 4s Gen 2 tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara 5G dopingi

    Qualcomm, bütçe dostu telefonlara güç verecek Snapdragon 4s Gen 2 yonga setini duyurdu. Yeni platform, selefine kıyasla önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri ile geliyor.
    Snapdragon 4s Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga setleri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2'yi tanıttı. Bütçe odaklı işlemci, 5G desteği, daha iyi GPS performansı ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. İşte Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri...

    Snapdragon 4s Gen 2 artık resmi

    Resmi duyuruya göre Snapdragon 4s Gen 2, 4nm fabrikasyon sürecinde 2GHz'e kadar hıza ulaşabilen iki adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen altı adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 619 GPU konumlandırılmış.

    Snapdragon 4s Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Böylece günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilecek. İşlemcide, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut değil. Ancak 5G ağlarında 1 Gbps'ye kadar indirme hızları sunan Snapdragon 5G Modem-RF ile geliyor. Bu da uygun fiyatlı telefonlar için 5G kapısı açıyor diyebiliriz. 

    Snapdragon 4s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 90Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Kamera bölümünde ise 4s Gen 3, 84 MP'ye kadar fotoğraf çekimi ve 60 fps'de 1080p video kaydını destekliyor.

    Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 4s Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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