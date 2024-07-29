Snapdragon 4s Gen 2 işlemci geliyor: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

Tam Boyutta Gör Qualcomm, geçen yıl 4nm üretim sürecinden geçen ve daha hızlı RAM ve depolama desteğiyle selefinden daha iyi olan Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisini tanıtmıştı. Yeni rapor, muhtemelen uygun fiyatlı telefonlara güç verecek Snapdragon 4s Gen 2 özelliklerini ortaya koyuyor.

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Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri ile neler sunacak?

Snapdragon 4s Gen 2 işlemci resmî olarak tanıtılmadan önce Evan Blass tüm detayları paylaştı. Snapdragon 4s Gen 2, performans açısından mevcut Snapdragon 4 Gen 1 ile 4 Gen 2 arasında bir yere konumlanacak gibi görünüyor. 4nm üretim süreci ve sekiz çekirdekli CPU yapılandırmasını koruyor ancak önceki nesle kıyasla biraz daha düşük hızda (2.0GHz’e kadar) çalışıyor.

Snapdragon 4s Gen 2 özelliklerine bakıldığında ekran tarafında büyük düşüş olduğu görülüyor. Snapdragon 4 Gen 2, 120 Hz FHD+ ekranı desteklerken, 4s Gen 2 işlemci 90 Hz FHD+ ekran desteği sunuyor. Bellek uyumluluğunda da aynı durum söz konusu. Yeni işlemci, daha gelişmiş LPDDR5x yerine 2133 MHz'e kadar hızlara sahip LPDDR4x RAM'i destekliyor. Bu, günlük kullanımda çok fazla fark yaratmayacak ancak çoklu görev ve uygulama yükleme sürelerini etkileyecek.

Snapdragon 4s Gen 2 ilginç olarak 108MP kamera desteğini sunmuyor. Bu destek Snapdragon 4 Gen 1 bile bulunuyor.

Snapdragon 4s Gen 2, uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar üreten markalar için bütçe dostu bir seçenek olarak konumlanacak. Ancak ekran yenileme hızlarındaki, RAM uyumluluğundaki ve kamera desteğindeki düşüşler, kullanıcıların performans ve kullanıcı deneyiminde bazı tavizlerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemcili telefonlar henüz belli değil.

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