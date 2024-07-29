Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 4s Gen 2 işlemci geliyor: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

    Qualcomm'un bütçe dostu telefonlara güç vereceği söylenen yeni işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2 ortaya çıktı. Peki, özellikleri neler olacak?                       
    qualcomm snapdragon 4s gen 2 işlemci geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, geçen yıl 4nm üretim sürecinden geçen ve daha hızlı RAM ve depolama desteğiyle selefinden daha iyi olan Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisini tanıtmıştı. Yeni rapor, muhtemelen uygun fiyatlı telefonlara güç verecek Snapdragon 4s Gen 2 özelliklerini ortaya koyuyor.

    Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri ile neler sunacak?

    Snapdragon 4s Gen 2 işlemci resmî olarak tanıtılmadan önce Evan Blass tüm detayları paylaştı. Snapdragon 4s Gen 2, performans açısından mevcut Snapdragon 4 Gen 1 ile 4 Gen 2 arasında bir yere konumlanacak gibi görünüyor. 4nm üretim süreci ve sekiz çekirdekli CPU yapılandırmasını koruyor ancak önceki nesle kıyasla biraz daha düşük hızda (2.0GHz’e kadar) çalışıyor.

    Snapdragon 4s Gen 2 özelliklerine bakıldığında ekran tarafında büyük düşüş olduğu görülüyor. Snapdragon 4 Gen 2, 120 Hz FHD+ ekranı desteklerken, 4s Gen 2 işlemci 90 Hz FHD+ ekran desteği sunuyor. Bellek uyumluluğunda da aynı durum söz konusu. Yeni işlemci, daha gelişmiş LPDDR5x yerine 2133 MHz'e kadar hızlara sahip LPDDR4x RAM'i destekliyor. Bu, günlük kullanımda çok fazla fark yaratmayacak ancak çoklu görev ve uygulama yükleme sürelerini etkileyecek.

    Snapdragon 4s Gen 2 ilginç olarak 108MP kamera desteğini sunmuyor. Bu destek Snapdragon 4 Gen 1 bile bulunuyor.

    Snapdragon 4s Gen 2, uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar üreten markalar için bütçe dostu bir seçenek olarak konumlanacak. Ancak ekran yenileme hızlarındaki, RAM uyumluluğundaki ve kamera desteğindeki düşüşler, kullanıcıların performans ve kullanıcı deneyiminde bazı tavizlerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemcili telefonlar henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pioneer error 23 peugeot 206 spor ve kar modu yanıp sönüyor beşiktaş"ta sevgiliyle gidilecek yerler mitsubishi enviro klima yorumları sketchup kaydedilmeyen dosya kurtarma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    oppo Reno 10 5G
    oppo Reno 10 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız