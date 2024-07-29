Snapdragon 4s Gen 2 işlemci geliyor: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

Snapdragon 4s Gen 2 özellikleri ile neler sunacak?
Snapdragon 4s Gen 2 işlemci resmî olarak tanıtılmadan önce Evan Blass tüm detayları paylaştı. Snapdragon 4s Gen 2, performans açısından mevcut Snapdragon 4 Gen 1 ile 4 Gen 2 arasında bir yere konumlanacak gibi görünüyor. 4nm üretim süreci ve sekiz çekirdekli CPU yapılandırmasını koruyor ancak önceki nesle kıyasla biraz daha düşük hızda (2.0GHz’e kadar) çalışıyor.
Snapdragon 4s Gen 2 özelliklerine bakıldığında ekran tarafında büyük düşüş olduğu görülüyor. Snapdragon 4 Gen 2, 120 Hz FHD+ ekranı desteklerken, 4s Gen 2 işlemci 90 Hz FHD+ ekran desteği sunuyor. Bellek uyumluluğunda da aynı durum söz konusu. Yeni işlemci, daha gelişmiş LPDDR5x yerine 2133 MHz'e kadar hızlara sahip LPDDR4x RAM'i destekliyor. Bu, günlük kullanımda çok fazla fark yaratmayacak ancak çoklu görev ve uygulama yükleme sürelerini etkileyecek.
Snapdragon 4s Gen 2 ilginç olarak 108MP kamera desteğini sunmuyor. Bu destek Snapdragon 4 Gen 1 bile bulunuyor.
Snapdragon 4s Gen 2, uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar üreten markalar için bütçe dostu bir seçenek olarak konumlanacak. Ancak ekran yenileme hızlarındaki, RAM uyumluluğundaki ve kamera desteğindeki düşüşler, kullanıcıların performans ve kullanıcı deneyiminde bazı tavizlerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemcili telefonlar henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.