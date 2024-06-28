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    Qualcomm, Android güncellemelerini kolaylaştırmak için çalışıyor

    Son yıllarda Android güncelleme politikalarında olumlu değişimler yaşansa da, çip üreticileri kaynaklı güncelleme zorlukları sürüyor. Qualcomm, sorunu çözmek için üreticilerle çalıştıklarını açıkladı.
    Qualcomm, Android güncellemelerini kolaylaştırmak için çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Android güncelleme politikalarında olumlu değişimler yaşandı. Samsung ve Google gibi üreticiler artık 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği sunuyor. Bununla birlikte, Qualcomm ve MediaTek gibi çipset üreticileri nedeniyle güncellemeleri zamanında yayınlamak telefon üreticileri için hala önemli bir zorluk yaratıyor. Her yıl yenilenen çipler ve eski modellere desteğin kesilmesi nedeniyle akıllı telefon üreticileri telefonlarını güncellemekte zorlanıyor.

    "Güncellemeler karmaşık ve pahalı"

    Qualcomm bu sorunun farkında olduğunu ve çözümler üzerinde çalıştığını söylüyor. Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Telefon Genel Müdürü Chris Patrick, Android Authority ile yaptığı bir röportajda, şirketin üreticiler için güncellemeleri basitleştirme çabalarından bahsetti. Patrick, güvenlik yamaları ve Android güncellemeleri sunmanın karmaşık ve pahalı olduğu ifade etti.

    Patrick, güncelleme gecikmelerinin sorumluluğunun tek başına kendilerinde olmadığını ve bu sorunu çözmek için Google ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını açıkladı ve şunları söyledi: "Son birkaç yıldır Google ve OEM'lerle üzerinde çalıştığımız şeylerden biri satır içi kodun yapısını değiştirmek, yani bu güncellemeleri nasıl yaptığımıza ilişkin mekanizmayı değiştirmek."

    Bu optimizasyonlar, teorik olarak, güncellemelerle ilgili olarak üreticilerin üzerindeki yükün bir kısmını hafifletecek, dolayısıyla ileride daha çok modelde, daha uzun güncelleme desteğinin yanında, daha hızlı güncellemelerin geldiğini görebiliriz. 

    Patrick, Qualcomm'un güncellemeleri hızlandırmak ve Android ekosisteminin daha güncel bir yazılım temelinde çalışmasını sağlamak için uyguladıkları değişikleri bu yılın sonunda duyuracaklarını açıkladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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