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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Android güncelleme politikalarında olumlu değişimler yaşandı. Samsung ve Google gibi üreticiler artık 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği sunuyor. Bununla birlikte, Qualcomm ve MediaTek gibi çipset üreticileri nedeniyle güncellemeleri zamanında yayınlamak telefon üreticileri için hala önemli bir zorluk yaratıyor. Her yıl yenilenen çipler ve eski modellere desteğin kesilmesi nedeniyle akıllı telefon üreticileri telefonlarını güncellemekte zorlanıyor.

"Güncellemeler karmaşık ve pahalı"

Qualcomm bu sorunun farkında olduğunu ve çözümler üzerinde çalıştığını söylüyor. Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Telefon Genel Müdürü Chris Patrick, Android Authority ile yaptığı bir röportajda, şirketin üreticiler için güncellemeleri basitleştirme çabalarından bahsetti. Patrick, güvenlik yamaları ve Android güncellemeleri sunmanın karmaşık ve pahalı olduğu ifade etti.

Patrick, güncelleme gecikmelerinin sorumluluğunun tek başına kendilerinde olmadığını ve bu sorunu çözmek için Google ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını açıkladı ve şunları söyledi: "Son birkaç yıldır Google ve OEM'lerle üzerinde çalıştığımız şeylerden biri satır içi kodun yapısını değiştirmek, yani bu güncellemeleri nasıl yaptığımıza ilişkin mekanizmayı değiştirmek."

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Bu optimizasyonlar, teorik olarak, güncellemelerle ilgili olarak üreticilerin üzerindeki yükün bir kısmını hafifletecek, dolayısıyla ileride daha çok modelde, daha uzun güncelleme desteğinin yanında, daha hızlı güncellemelerin geldiğini görebiliriz.

Patrick, Qualcomm'un güncellemeleri hızlandırmak ve Android ekosisteminin daha güncel bir yazılım temelinde çalışmasını sağlamak için uyguladıkları değişikleri bu yılın sonunda duyuracaklarını açıkladı.

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Qualcomm, Android güncellemelerini kolaylaştırmak için çalışıyor