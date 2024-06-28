Qualcomm, Android güncellemelerini kolaylaştırmak için çalışıyor

"Güncellemeler karmaşık ve pahalı"
Qualcomm bu sorunun farkında olduğunu ve çözümler üzerinde çalıştığını söylüyor. Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Telefon Genel Müdürü Chris Patrick, Android Authority ile yaptığı bir röportajda, şirketin üreticiler için güncellemeleri basitleştirme çabalarından bahsetti. Patrick, güvenlik yamaları ve Android güncellemeleri sunmanın karmaşık ve pahalı olduğu ifade etti.
Patrick, güncelleme gecikmelerinin sorumluluğunun tek başına kendilerinde olmadığını ve bu sorunu çözmek için Google ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını açıkladı ve şunları söyledi: "Son birkaç yıldır Google ve OEM'lerle üzerinde çalıştığımız şeylerden biri satır içi kodun yapısını değiştirmek, yani bu güncellemeleri nasıl yaptığımıza ilişkin mekanizmayı değiştirmek."
Bu optimizasyonlar, teorik olarak, güncellemelerle ilgili olarak üreticilerin üzerindeki yükün bir kısmını hafifletecek, dolayısıyla ileride daha çok modelde, daha uzun güncelleme desteğinin yanında, daha hızlı güncellemelerin geldiğini görebiliriz.
Patrick, Qualcomm'un güncellemeleri hızlandırmak ve Android ekosisteminin daha güncel bir yazılım temelinde çalışmasını sağlamak için uyguladıkları değişikleri bu yılın sonunda duyuracaklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.