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Qualcomm'un beklenilen yeni işlemci modeli Snapdragon 8 Gen 1+ için tarih yeniden belirlendi. Önceden gelen bilgilere göre bu ay tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi.

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Snapdragon 8 Gen 1+'ı biraz daha bekleyeceğiz

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 ile çok büyük bir başarı elde etti. Piyasadaki amiral gemilerinin vazgeçilmezi olan Snapdragon 8 Gen 1, şimdi bir üst versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda gelen bilgiler Qualcomm'un yeni işlemcisinin Mayıs ayında tanıtılacağını söylüyordu. Ancak bugün gelen sızıntılar durumu değiştirdi.

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Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 1+ için biraz daha bekleyeceğiz. Çin'de meydana gelen yeni salgın durumu tabi Qualcomm'u da etkiledi. Salgın durumunun biraz daha kontrol altına alınmasını bekleyecek gibi duran Qualcomm, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 1+'ı 2022 yılının diğer yarısında piyasaya sürecek. Tabi bu işlemciyi ilk kullanacak cihaz da muhtemelen Motorola Edge 30 Ultra olacak.

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Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi