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    Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi

    Qualcomm'un yeni yüksek performanslı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1+ ertelendi. Bu ay piyasaya sürülmesi beklenilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek.
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    Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi
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    Qualcomm'un beklenilen yeni işlemci modeli Snapdragon 8 Gen 1+ için tarih yeniden belirlendi. Önceden gelen bilgilere göre bu ay tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi.

    Snapdragon 8 Gen 1+'ı biraz daha bekleyeceğiz

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 ile çok büyük bir başarı elde etti. Piyasadaki amiral gemilerinin vazgeçilmezi olan Snapdragon 8 Gen 1, şimdi bir üst versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda gelen bilgiler Qualcomm'un yeni işlemcisinin Mayıs ayında tanıtılacağını söylüyordu. Ancak bugün gelen sızıntılar durumu değiştirdi.

    Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi
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    Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 1+ için biraz daha bekleyeceğiz. Çin'de meydana gelen yeni salgın durumu tabi Qualcomm'u da etkiledi. Salgın durumunun biraz daha kontrol altına alınmasını bekleyecek gibi duran Qualcomm, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 1+'ı 2022 yılının diğer yarısında piyasaya sürecek. Tabi bu işlemciyi ilk kullanacak cihaz da muhtemelen Motorola Edge 30 Ultra olacak.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 7 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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