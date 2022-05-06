Qualcomm'un beklenilen yeni işlemci modeli Snapdragon 8 Gen 1+ için tarih yeniden belirlendi. Önceden gelen bilgilere göre bu ay tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısına ertelendi.
Snapdragon 8 Gen 1+'ı biraz daha bekleyeceğiz
Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 ile çok büyük bir başarı elde etti. Piyasadaki amiral gemilerinin vazgeçilmezi olan Snapdragon 8 Gen 1, şimdi bir üst versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda gelen bilgiler Qualcomm'un yeni işlemcisinin Mayıs ayında tanıtılacağını söylüyordu. Ancak bugün gelen sızıntılar durumu değiştirdi.
Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 1+ için biraz daha bekleyeceğiz. Çin'de meydana gelen yeni salgın durumu tabi Qualcomm'u da etkiledi. Salgın durumunun biraz daha kontrol altına alınmasını bekleyecek gibi duran Qualcomm, görünüşe göre Snapdragon 8 Gen 1+'ı 2022 yılının diğer yarısında piyasaya sürecek. Tabi bu işlemciyi ilk kullanacak cihaz da muhtemelen Motorola Edge 30 Ultra olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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