Motorola Moto E32 tanıtıldı! İşte özellikleri

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Son dönemde birçok yeni model ile karşımıza çıkan Motorola, yeni modeli Moto E32'yi tanıttı. Hatta satışa bile sundu. İşte Motorola Moto E32'nin açıklanan tüm özellikleri.

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Moto E32, Unisoc T606 ile çalışıyor

Motorola Moto E32, sessizce tanıtıldı ve Belçika'da satışa sunuldu. Yakında farklı ülkelerde de satışta olacak olan Moto E32, başta da dediğimiz gibi içerisinde Unisoc T606 işlemcisini taşıyor. Bu işlemcinin yanında 4GB RAM bellek sunan Moto E32, çok yüksek performans sunmuyor. Ancak bu cihazın fiyatıyla alt segment bir model olduğunu da unutmamak gerek.

Ön tarafında 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Moto E32, bu ekranda 720x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 90Hz yenileme hızına da sahip olan cihaz, depolama tarafında 64GB'lık bir seçenek sunuyor. Arka tarafında 16MP + 2MP + 2MP olarak şekillenen üçlü kamera grubunu taşıyan Moto E32, 5000mAh'lik bir bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. IP52 ile suya karşı koruma sunan cihaz, Misty Silver ve Slate Grey olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Son olarak Android 11 ile çalışan cihaz, 63.95 x 74.94 x 8.49 mm ölçülerinde ve 184g ağırlığında.

Motorola Moto E32 özellikleri!

Ekran: 6,5 inç, LCD, 720x1600, 90Hz

6,5 inç, LCD, 720x1600, 90Hz İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Arka kamera: 16MP + 2MP + 2MP

16MP + 2MP + 2MP Batarya : 5000mAh, 18W hızlı şarj desteği

: 5000mAh, 18W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 11

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