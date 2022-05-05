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    Motorola Moto E32 tanıtıldı! İşte özellikleri

    Motorola, yeni modeli Moto E32'yi sessiz sedasız tanıttı. İşte Motorola'nın Unisoc T606 işlemcili yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto E32'nin tüm özellikleri.
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    Motorola Moto E32 tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Son dönemde birçok yeni model ile karşımıza çıkan Motorola, yeni modeli Moto E32'yi tanıttı. Hatta satışa bile sundu. İşte Motorola Moto E32'nin açıklanan tüm özellikleri.

    Moto E32, Unisoc T606 ile çalışıyor

    Motorola Moto E32, sessizce tanıtıldı ve Belçika'da satışa sunuldu. Yakında farklı ülkelerde de satışta olacak olan Moto E32, başta da dediğimiz gibi içerisinde Unisoc T606 işlemcisini taşıyor. Bu işlemcinin yanında 4GB RAM bellek sunan Moto E32, çok yüksek performans sunmuyor. Ancak bu cihazın fiyatıyla alt segment bir model olduğunu da unutmamak gerek.

    Motorola Moto E32 tanıtıldı! İşte özellikleri

    Ön tarafında 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Moto E32, bu ekranda 720x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 90Hz yenileme hızına da sahip olan cihaz, depolama tarafında 64GB'lık bir seçenek sunuyor. Arka tarafında 16MP + 2MP + 2MP olarak şekillenen üçlü kamera grubunu taşıyan Moto E32, 5000mAh'lik bir bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. IP52 ile suya karşı koruma sunan cihaz, Misty Silver ve Slate Grey olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Son olarak Android 11 ile çalışan cihaz, 63.95 x 74.94 x 8.49 mm ölçülerinde ve 184g ağırlığında.

    Motorola Moto E32 özellikleri!

    • Ekran: 6,5 inç, LCD, 720x1600, 90Hz
    • İşlemci: Unisoc T606
    • RAM: 4GB
    • Depolama: 64GB
    • Arka kamera: 16MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAh, 18W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 11
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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