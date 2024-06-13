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    Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu: İşlemci neler sunacak?

    Snapdragon Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu. Qualcomm, 21-23 Ekim tarihlerinde Hawaii'de gerçekleştireceği Snapdragon Summit etkinliğinde yeni yonga setinin tanıtımını gerçekleştirecek.
    Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un tepe seviye işlemcisi Snapdragon Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu. Şirket, 21-23 Ekim tarihlerinde Hawaii'de gerçekleştireceği Snapdragon Summit etkinliğinde yeni yonga setinin tanıtımını gerçekleştirecek.

    Snapdragon Gen 4 neler sunacak?

    TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilecek olan Snapdragon Gen 4, şirket tarafından geliştirilen özel Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacak. Çipsetin, Snapdragon 8 Gen 3'ün 1 + 3 + 4 çekirdek diziliminden farklı olarak, verimlilik çekirdekleri içermeyen 2 + 6 dizilimle geleceği belirtiliyor. 

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, iki yüksek performanslı çekirdeğin 4 GHz'e kadar çıkabileceği ve işlemcinin Geekbench'te tek çekirdekte 3.000, çok çekirdekli testte 10.000 puana ulaşabildiği belirtilmişti. Ek olarak Qualcomm'un daha iyi performans için geliştirilmiş önbellek ve bellek sıkıştırma teknolojisine sahip geliştirilmiş bir GPU mimarisi kullanması bekleniyor. Son gelen sızıntıda, Snapdragon 8 Gen 4'ün Genshin Impact'i 45 dakika boyunca sabit bir kare hızıyla oynatabildiği gösterilmişti.

    Xiaomi 15 serisi, Snapdragon Gen 4 ile gelen ilk telefon olacak. Xiaomi'nin seriyi Qualcomm'un etkinliğinden kısa süre sonra duyurması bekleniyor. OnePlus 13 ve iQOO 13 serileri de yeni çipseti kullanan ilk modellerden olacak. Samsung da Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4'e yer verecek. Ancak daha önce olduğu gibi hız aşırtmalı, "Made for Galaxy" etiketli bir versiyonun kullanılmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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