Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu: İşlemci neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un tepe seviye işlemcisi Snapdragon Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu. Şirket, 21-23 Ekim tarihlerinde Hawaii'de gerçekleştireceği Snapdragon Summit etkinliğinde yeni yonga setinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Snapdragon Gen 4 neler sunacak?

TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilecek olan Snapdragon Gen 4, şirket tarafından geliştirilen özel Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacak. Çipsetin, Snapdragon 8 Gen 3'ün 1 + 3 + 4 çekirdek diziliminden farklı olarak, verimlilik çekirdekleri içermeyen 2 + 6 dizilimle geleceği belirtiliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, iki yüksek performanslı çekirdeğin 4 GHz'e kadar çıkabileceği ve işlemcinin Geekbench'te tek çekirdekte 3.000, çok çekirdekli testte 10.000 puana ulaşabildiği belirtilmişti. Ek olarak Qualcomm'un daha iyi performans için geliştirilmiş önbellek ve bellek sıkıştırma teknolojisine sahip geliştirilmiş bir GPU mimarisi kullanması bekleniyor. Son gelen sızıntıda, Snapdragon 8 Gen 4'ün Genshin Impact'i 45 dakika boyunca sabit bir kare hızıyla oynatabildiği gösterilmişti.

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Xiaomi 15 serisi, Snapdragon Gen 4 ile gelen ilk telefon olacak. Xiaomi'nin seriyi Qualcomm'un etkinliğinden kısa süre sonra duyurması bekleniyor. OnePlus 13 ve iQOO 13 serileri de yeni çipseti kullanan ilk modellerden olacak. Samsung da Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4'e yer verecek. Ancak daha önce olduğu gibi hız aşırtmalı, "Made for Galaxy" etiketli bir versiyonun kullanılmasını bekleyebiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu