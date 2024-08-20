Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı: İki varyant geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un şirket içi Oryon CPU çekirdekleri yakında akıllı telefonlarda boy göstermeye başlayacak. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir ürün veri sayfasına göre SM8750 ve SM8750P olmak üzere iki varyant halinde gelen Snapdragon 8 Gen 4’ün bu yılın Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Sızdırılan veri sayfasına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin SM8750 ve SM8750P olmak üzere iki varyant olacak. Buradaki “P” takısı “performans” anlamına geliyor olabilir, benzer bir adımı önceki Snapdragon çiplerinde “AC” varyantlarda görmüştük.

Snapdragon 8 Gen 4 iki varyantla geliyor

Yeni bilgiler ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini gelişmiş bir 3nm süreci üzerine inşa edeceğini ve hem performans hem de enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vaat ettiğini ortaya koyuyor. Qualcomm'un yüksek performanslı bilgi işlem sunmak üzere tasarlanan en yeni Oryon CPU'suna vurgu yapılırken grafik tarafında ise Adreno 8 serisi GPU’ya dikkat çekiliyor. Yonga seti, dört kanallı paket üzerinde paket (PoP) yüksek hızlı LPDDR5X SDRAM'i de destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Geekbench testlerinde bu işlemci 2+6 konfigürasyonlarında ortaya çıkmıştı. Ancak Oryon’un nasıl konumlandırılacağı şimdilik belirsiz. Bilindiği üzere dizüstülerdeki Snapdragon X yongalarında tüm çekirdekler Oryon temelliydi. Ancak 8 Gen 4'ün cepte taşınabilen cihazlar için olduğunu düşünürsek Qualcomm’un termal ve güç dengesini kurması gerekecek.

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İlginç bir şekilde “Low-Power AI” (LPAI) alt sisteminin Snapdragon 8 Gen 4’te olacağını ve ses, kamera ve sensör izleme gibi her zaman açık kullanımlar için olduğunu görüyoruz. Öte yandan cihazın aktif olduğu zamanlar için güçlü bir NPU da olacak. Multimedya açısından Snapdragon 8 Gen 4, mobil cihazlarda fotoğraf ve videografi kalitesini önemli ölçüde yükseltmesi beklenen Qualcomm Spectra ISP 8 serisinin de yongada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekran desteğinin yanı sıra UHD video kodlama ve kod çözme işlemlerini gerçekleştirecek Adreno VPU ve DPU birimleri de bulunuyor.

Ayrıca, Qualcomm'un FastConnect 7900 sistemini içeriyor ve Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve ultra geniş bant (UWB) gibi en yeni kablosuz teknolojileri mümkün kılıyor. Öte yandan henüz bir kesinlik olmasa da Snapdragon 8 Gen 4’ün SM8750 varyantını Ekim-Aralık döneminde çıkacak amiral gemilerinde göreceğiz. SM8750P varyantın ise Ocak 2025’teki Galaxy S25 Ultra’da görebiliriz.

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