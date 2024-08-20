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    Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı: İki varyant geliyor

    Yeni nesil Android telefonlarda göreceğimiz Qualcomm’un amiral gemisi yongası Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı. Oryan temelli yonganın iki varyantı olacak.
    Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un şirket içi Oryon CPU çekirdekleri yakında akıllı telefonlarda boy göstermeye başlayacak. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir ürün veri sayfasına göre SM8750 ve SM8750P olmak üzere iki varyant halinde gelen Snapdragon 8 Gen 4’ün bu yılın Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

    Sızdırılan veri sayfasına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin SM8750 ve SM8750P olmak üzere iki varyant olacak. Buradaki “P” takısı “performans” anlamına geliyor olabilir, benzer bir adımı önceki Snapdragon çiplerinde “AC” varyantlarda görmüştük.

    Snapdragon 8 Gen 4 iki varyantla geliyor

    Yeni bilgiler ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini gelişmiş bir 3nm süreci üzerine inşa edeceğini ve hem performans hem de enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vaat ettiğini ortaya koyuyor. Qualcomm'un yüksek performanslı bilgi işlem sunmak üzere tasarlanan en yeni Oryon CPU'suna vurgu yapılırken grafik tarafında ise Adreno 8 serisi GPU’ya dikkat çekiliyor. Yonga seti, dört kanallı paket üzerinde paket (PoP) yüksek hızlı LPDDR5X SDRAM'i de destekleyecek.

    Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Geekbench testlerinde bu işlemci 2+6 konfigürasyonlarında ortaya çıkmıştı. Ancak Oryon’un nasıl konumlandırılacağı şimdilik belirsiz. Bilindiği üzere dizüstülerdeki Snapdragon X yongalarında tüm çekirdekler Oryon temelliydi. Ancak 8 Gen 4'ün cepte taşınabilen cihazlar için olduğunu düşünürsek Qualcomm’un termal ve güç dengesini kurması gerekecek.

    İlginç bir şekilde “Low-Power AI” (LPAI) alt sisteminin Snapdragon 8 Gen 4’te olacağını ve ses, kamera ve sensör izleme gibi her zaman açık kullanımlar için olduğunu görüyoruz. Öte yandan cihazın aktif olduğu zamanlar için güçlü bir NPU da olacak. Multimedya açısından Snapdragon 8 Gen 4, mobil cihazlarda fotoğraf ve videografi kalitesini önemli ölçüde yükseltmesi beklenen Qualcomm Spectra ISP 8 serisinin de yongada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekran desteğinin yanı sıra UHD video kodlama ve kod çözme işlemlerini gerçekleştirecek Adreno VPU ve DPU birimleri de bulunuyor.

    Ayrıca, Qualcomm'un FastConnect 7900 sistemini içeriyor ve Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve ultra geniş bant (UWB) gibi en yeni kablosuz teknolojileri mümkün kılıyor. Öte yandan henüz bir kesinlik olmasa da Snapdragon 8 Gen 4’ün SM8750 varyantını Ekim-Aralık döneminde çıkacak amiral gemilerinde göreceğiz. SM8750P varyantın ise Ocak 2025’teki Galaxy S25 Ultra’da görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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