Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı: İki varyant geliyor

Sızdırılan veri sayfasına göre, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin SM8750 ve SM8750P olmak üzere iki varyant olacak. Buradaki “P” takısı “performans” anlamına geliyor olabilir, benzer bir adımı önceki Snapdragon çiplerinde “AC” varyantlarda görmüştük.
Snapdragon 8 Gen 4 iki varyantla geliyor
Yeni bilgiler ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini gelişmiş bir 3nm süreci üzerine inşa edeceğini ve hem performans hem de enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vaat ettiğini ortaya koyuyor. Qualcomm'un yüksek performanslı bilgi işlem sunmak üzere tasarlanan en yeni Oryon CPU'suna vurgu yapılırken grafik tarafında ise Adreno 8 serisi GPU’ya dikkat çekiliyor. Yonga seti, dört kanallı paket üzerinde paket (PoP) yüksek hızlı LPDDR5X SDRAM'i de destekleyecek.
İlginç bir şekilde “Low-Power AI” (LPAI) alt sisteminin Snapdragon 8 Gen 4’te olacağını ve ses, kamera ve sensör izleme gibi her zaman açık kullanımlar için olduğunu görüyoruz. Öte yandan cihazın aktif olduğu zamanlar için güçlü bir NPU da olacak. Multimedya açısından Snapdragon 8 Gen 4, mobil cihazlarda fotoğraf ve videografi kalitesini önemli ölçüde yükseltmesi beklenen Qualcomm Spectra ISP 8 serisinin de yongada yer aldığını görüyoruz. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekran desteğinin yanı sıra UHD video kodlama ve kod çözme işlemlerini gerçekleştirecek Adreno VPU ve DPU birimleri de bulunuyor.
Ayrıca, Qualcomm'un FastConnect 7900 sistemini içeriyor ve Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve ultra geniş bant (UWB) gibi en yeni kablosuz teknolojileri mümkün kılıyor. Öte yandan henüz bir kesinlik olmasa da Snapdragon 8 Gen 4’ün SM8750 varyantını Ekim-Aralık döneminde çıkacak amiral gemilerinde göreceğiz. SM8750P varyantın ise Ocak 2025’teki Galaxy S25 Ultra’da görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.