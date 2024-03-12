LPDDR6 standardı resmen hazır: İşte tanıtılacağı tarih

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bellek endüstrisindeki standartlar JEDEC (Solid State Technology Association) konsorsiyumu tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise LPDDR6 standardı ile ilgili müzakereler tamamlandı. Buna göre yeni standardın lanse edileceği tarih nihayet netleşti diyebiliriz. Yeni nesil telefon ve mobil cihazlara güç verecek LPDDR6 bellek modülleri, bu yıl tanıtılacak.

LPDDR6 standardı artık hazır

Aktarıldığı kadarıyla Uluslararası Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC), geçtiğimiz saatlerde "yeni nesil mobil RAM standartları" ile ilgili müzakereleri tamamladı. Bu doğrultuda LPDDR6 standardının 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla resmiyete kavuşması bekleniyor.

Hatırlamak gerekirse, halihazırda mevcut olan LPDDR5 standardı, ilk olarak Şubat 2019'da duyuruldu ve kaydedilen iyileştirmeler arasında LPDDR4'e göre %50 performans ve %30 güç verimliliği artışı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LPDDR5T ise, hem verimlilik hem de frekans anlamında bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı.

İlk ürünler 2025 sonunda çıkacak

LPDDR6'nın sunduğu özellikler ve artan aktarım hızları ise henüz net değil. Ancak yeni standartın kalıp üzerinde işleme ve bilgi işleme üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor. Hatta bu konuda "Teknoloji geliştirme ve standart tartışmaları, veri işlemedeki artışla birlikte artan güç tüketimini en aza indirecek şekilde gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi..

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LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında veya hatta 2026'nın başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 platformuyla lanse edileceği konuşuluyor. Daha sonrasında ise diğer platform ve cihazlarda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla standardın olgunlaşması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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