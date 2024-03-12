LPDDR6 standardı resmen hazır: İşte tanıtılacağı tarih

LPDDR6 standardı artık hazır
Aktarıldığı kadarıyla Uluslararası Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC), geçtiğimiz saatlerde "yeni nesil mobil RAM standartları" ile ilgili müzakereleri tamamladı. Bu doğrultuda LPDDR6 standardının 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla resmiyete kavuşması bekleniyor.
Hatırlamak gerekirse, halihazırda mevcut olan LPDDR5 standardı, ilk olarak Şubat 2019'da duyuruldu ve kaydedilen iyileştirmeler arasında LPDDR4'e göre %50 performans ve %30 güç verimliliği artışı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LPDDR5T ise, hem verimlilik hem de frekans anlamında bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı.
İlk ürünler 2025 sonunda çıkacak
LPDDR6'nın sunduğu özellikler ve artan aktarım hızları ise henüz net değil. Ancak yeni standartın kalıp üzerinde işleme ve bilgi işleme üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor. Hatta bu konuda "Teknoloji geliştirme ve standart tartışmaları, veri işlemedeki artışla birlikte artan güç tüketimini en aza indirecek şekilde gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi..
LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında veya hatta 2026'nın başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 platformuyla lanse edileceği konuşuluyor. Daha sonrasında ise diğer platform ve cihazlarda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla standardın olgunlaşması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.