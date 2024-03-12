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    Anlık Bildirim

    LPDDR6 standardı resmen hazır: İşte tanıtılacağı tarih

    Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC), LPDDR6 standardı için görüşmeleri tamamladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde resmiyete kavuşacak. İşte detaylar...  
    LPDDR6 standardı resmen hazır: İşte tanıtılacağı tarih Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bellek endüstrisindeki standartlar JEDEC (Solid State Technology Association) konsorsiyumu tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise LPDDR6 standardı ile ilgili müzakereler tamamlandı. Buna göre yeni standardın lanse edileceği tarih nihayet netleşti diyebiliriz. Yeni nesil telefon ve mobil cihazlara güç verecek LPDDR6 bellek modülleri, bu yıl tanıtılacak.

    LPDDR6 standardı artık hazır

    Aktarıldığı kadarıyla Uluslararası Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC), geçtiğimiz saatlerde "yeni nesil mobil RAM standartları" ile ilgili müzakereleri tamamladı. Bu doğrultuda LPDDR6 standardının 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla resmiyete kavuşması bekleniyor.

    Hatırlamak gerekirse, halihazırda mevcut olan LPDDR5 standardı, ilk olarak Şubat 2019'da duyuruldu ve kaydedilen iyileştirmeler arasında LPDDR4'e göre %50 performans ve %30 güç verimliliği artışı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LPDDR5T ise, hem verimlilik hem de frekans anlamında bu değerlerin üzerine çıkmayı başardı. 

    İlk ürünler 2025 sonunda çıkacak

    LPDDR6'nın sunduğu özellikler ve artan aktarım hızları ise henüz net değil. Ancak yeni standartın kalıp üzerinde işleme ve bilgi işleme üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor. Hatta bu konuda "Teknoloji geliştirme ve standart tartışmaları, veri işlemedeki artışla birlikte artan güç tüketimini en aza indirecek şekilde gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi..

    LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında veya hatta 2026'nın başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 platformuyla lanse edileceği konuşuluyor. Daha sonrasında ise diğer platform ve cihazlarda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla standardın olgunlaşması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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