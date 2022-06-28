Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'nin lansman tarihi yanlışlıkla açıklandı

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Qualcomm yakında amiral gemisi modellerinin içerisinde bulunacak yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 2'yi tanıtacak. Ancak Snapdragon 8 Gen 2'nin lansman tarihi açıklanmadan yanlışlıkla ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi.

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Snapdragon 8 Gen 2, Kasım 2022'de geliyor

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin çıkış tarihi yanlışlıkla ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsellere göre 14-17 Kasım 2022 tarihleri arasında bir Snapdragon Zirvesi planlanıyor. Bu etkinlikte Snapdragon 8 Gen 2'yi tanıtacak olan Qualcomm, diğer firmalara da Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanan ilk cihazı üretme fırsatı sunuyor.

1 + 2 + 2 + 3 işlemci düzeniyle gelecek olan Snapdragon 8 Gen 2, 4nm üretim sürecinden geçecek. Bünyesinde bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve üç Cortex-A510 çekirdekleri barındıracak olan Snapdragon 8 Gen 2, sızıntılara göre Kasım 2022'de karşımızda olacak. Sızıntının doğruluğuna gelirsek Qualcomm genellikle aylar öncesinden lansman tarihi açıklamıyor. Yani ortaya çıkan bu görsel gerçekten bir hata sonucu olabilir gibi duruyor.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 lansman tarihi yanlışlıkla açıklandı