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    İddia: Samsung Galaxy S22 FE tekrar ortaya çıktı! Exynos 2300 ile geliyor

    Yaklaşık 6 ay önce iptal edildiği duyurulan Samsung Galaxy S22 FE kendisini bir kez daha gösterdi. 3 Ocak 2022 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S21 FE'nin halefi neler sunacak?
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    Samsung Galaxy S22 FE Tam Boyutta Gör
    Bu yılın mart ayında bir MediaTek işlemcisi ile donatılacağı söylenen Samsung Galaxy S22 FE'nin iptal haberini alan milyonlarca kullanıcı çok üzülmüştü. Twitter'da OreXda isimli bir kullanıcı bu akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini iddia etti.

    Samsung Galaxy S22 FE yakında satışa sunulacak

    Birkaç gün önce Samsung'un orta segment olarak nitelendirileceği tahmin edilen Galaxy A74 isimli modelinin piyasaya sürülmeyeceği öğrenildi. Güney Koreli teknoloji devinin Exynos 2300 adlı yonga seti için kolları sıvadığı ancak bu yonga setinin Galaxy S23 serisinde kullanılmayacağı bildirildi.

    RGcloudS isimli bir Twitter kullanıcısı da S22 FE'nin Galaxy A74'ün yerini alacağını belirtti. Bu akıllı telefonda 108 MP'lik bir ana kamera yer alabilir. Galaxy S21 FE'de 12 MP'lik bir ana sensör mevcut. 

    Samsung Galaxy S22 FE'nin fiyatı bu kullanıcıya göre Samsung Galaxy A73'ün fiyatı ile aynı olacak. Galaxy A73 piyasaya sürüldüğü zaman yaklaşık 500 dolar karşılığında satın alınabiliyordu. Galaxy S21 FE ise 700 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

    Exynos 2300 neler sunacak?

    Bu işlemcinin 3 nm üretim sürecine tabi tutulacağı, orta sınıf akıllı telefonlara güç vereceği, 8 çekirdekli bir yapıya sahip olacağı ve Xclipse GPU'dan daha gelişmiş olan bir grafik işlem birimini bünyesinde barındıracağı biliniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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