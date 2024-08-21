Sniper Elite: Resistance duyuruldu: İlk günden Game Pass'e eklenecek

Tam Boyutta Gör Gamescom Opening Night Live’da tanıtılan oyunlardan biri de; Sniper Elite: Resistance idi. Serinin yeni oyunu, Sniper Elite II. Dünya Savaşı birinci şahıs nişancı serisinin en son oyunu olacak. Rebellion, oyunun Sniper Elite 5 ile paralel ilerleyen bir hikayesi olduğunu söylüyor.

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Sniper Elite: Resistance nasıl olacak?

Oyun, Nazi tehdidini yenmek için elinden geleni yapan Özel Harekat Subayı (SOE) ajanı Harry Hawker'a odaklanacak. Bu sefer Rebellion, askerin Nazilerin lehine savaşta bir dönüm noktası olabilecek "sinsi yeni bir Wunderwaffe" bulduğunu söylüyor. Rebellion şunları ekliyor: “Benzersiz keskin nişancılık mekaniği, gizlilik ve taktiksel üçüncü şahıs muharebesi sunan Sniper Elite: Resistance, ödüllü serinin dikkatini cephe hatlarından uzakta, işgal altındaki Fransa’nın kalbindeki gizli bir savaşa çekiyor.”

Bu serideki tüm oyunların bir parçası olan keskin nişancı "X-Ray Kill Cam” oynanışına ek olarak Rebellion, destansı bağımsız bir hikayeye sahip olacağını, silah fiziklerinin geliştirildiğini, gerçek II. Dünya Savaşı silahları ve özelleştirmeleri sunacağını, yeni propaganda görevlerinin olacağını, online çok oyunculu modlar içereceğini söylüyor.

Sniper Elite: Resistance ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Sniper Elite: Resistance çıkış tarihi açıklanmadı. Yapımcı oyunun 2025’te Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 4 ve PS5 için çıkış yapacağı ve ilk günden Game Pass kütüphanesine ekleneceği bilgisini paylaştı.

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Sniper Elite: Resistance duyuruldu: İlk gün Game Pass'e eklenecek