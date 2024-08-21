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    Anlık Bildirim

    Sniper Elite: Resistance duyuruldu: İlk günden Game Pass'e eklenecek

    Rebellion, Gamescom açılış gecesi canlı yayınında Sniper Elite serisinin yeni oyununu duyurdu. Sniper Elite: Resistance, PC, PS5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.
    Sniper Elite: Resistance duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Gamescom Opening Night Live’da tanıtılan oyunlardan biri de; Sniper Elite: Resistance idi. Serinin yeni oyunu, Sniper Elite II. Dünya Savaşı birinci şahıs nişancı serisinin en son oyunu olacak. Rebellion, oyunun Sniper Elite 5 ile paralel ilerleyen bir hikayesi olduğunu söylüyor.

    Sniper Elite: Resistance nasıl olacak?

    Oyun, Nazi tehdidini yenmek için elinden geleni yapan Özel Harekat Subayı (SOE) ajanı Harry Hawker'a odaklanacak. Bu sefer Rebellion, askerin Nazilerin lehine savaşta bir dönüm noktası olabilecek "sinsi yeni bir Wunderwaffe" bulduğunu söylüyor. Rebellion şunları ekliyor: “Benzersiz keskin nişancılık mekaniği, gizlilik ve taktiksel üçüncü şahıs muharebesi sunan Sniper Elite: Resistance, ödüllü serinin dikkatini cephe hatlarından uzakta, işgal altındaki Fransa’nın kalbindeki gizli bir savaşa çekiyor.

    Bu serideki tüm oyunların bir parçası olan keskin nişancı "X-Ray Kill Cam” oynanışına ek olarak Rebellion, destansı bağımsız bir hikayeye sahip olacağını, silah fiziklerinin geliştirildiğini, gerçek II. Dünya Savaşı silahları ve özelleştirmeleri sunacağını, yeni propaganda görevlerinin olacağını, online çok oyunculu modlar içereceğini söylüyor.

    Sniper Elite: Resistance ne zaman çıkacak?

    Sniper Elite Resistance PC ve konsollara çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sniper Elite: Resistance çıkış tarihi açıklanmadı. Yapımcı oyunun 2025’te Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 4 ve PS5 için çıkış yapacağı ve ilk günden Game Pass kütüphanesine ekleneceği bilgisini paylaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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