Sniper Elite: Resistance duyuruldu: İlk günden Game Pass'e eklenecek

Sniper Elite: Resistance nasıl olacak?
Oyun, Nazi tehdidini yenmek için elinden geleni yapan Özel Harekat Subayı (SOE) ajanı Harry Hawker'a odaklanacak. Bu sefer Rebellion, askerin Nazilerin lehine savaşta bir dönüm noktası olabilecek "sinsi yeni bir Wunderwaffe" bulduğunu söylüyor. Rebellion şunları ekliyor: “Benzersiz keskin nişancılık mekaniği, gizlilik ve taktiksel üçüncü şahıs muharebesi sunan Sniper Elite: Resistance, ödüllü serinin dikkatini cephe hatlarından uzakta, işgal altındaki Fransa’nın kalbindeki gizli bir savaşa çekiyor.”
Bu serideki tüm oyunların bir parçası olan keskin nişancı "X-Ray Kill Cam” oynanışına ek olarak Rebellion, destansı bağımsız bir hikayeye sahip olacağını, silah fiziklerinin geliştirildiğini, gerçek II. Dünya Savaşı silahları ve özelleştirmeleri sunacağını, yeni propaganda görevlerinin olacağını, online çok oyunculu modlar içereceğini söylüyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.