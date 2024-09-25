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    Anlık Bildirim

    Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu

    Sony'nin State of Play sunumu kapsamında Sucker Punch tarafından geliştirilen Ghost of Yotei duyuruldu. Her ne kadar Ghost of Tsushima 2 beklense de firma, yeni bir hikaye ortaya koymak istiyor.
    Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Sucker Punch tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunu Ghost of Tsushima’nın devam oyunu diyebileceğimiz Ghost of Yotei, Sony'nin State of Play sunumu kapsamında duyuruldu.

    Ghost of Yotei ile Japonya'ya dönüş

    Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ghost of Yotei, doğrudan Ghost of Tsushima’nın tam olarak devamı sayılmayabilir, zira bu sefer Jin Sakai'nin hikayesinin devamına bakmayacağız. Bunun yerine Ghost of Yotei olarak adlandırılan oyunda oyuncular, samurayların geleneksel kılıcına ek olarak Shamisen kullanan Atsu adında yeni bir kadın kahramanı canlandıracak. Ayrıca tarihsel olarak oyun, ilk oyundan yüzlerce yıl sonrasında geçecek. İlk oyun 1274 yılında geçerken Ghost of Yotei ise 1603 yılında geçecek.
    Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Sony, oyunu duyurduğu blog yazısında Ghost of Yotei'nin Sucker Punch'ın PS5 için özel olarak tasarladığı ilk oyun olduğunu belirtti. Ayrıca yeni oyun da harika manzaralara odaklanacak ve zaman zaman sizi sadece bu manzarayı izlemeye çağıracak.

     

    Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ghost of Yotei, günümüz Hokkaido'sunda yer alan ve Sengoku döneminde Ezo olarak bilinen Yotei Dağı'nı çevreleyen bölgede geçecek. Burası ilk oyuna göre daha büyük. Fragmanda ayrıca bir kurdun olduğunu da görüyoruz, bu da evcil hayvan fikrini akıllara getiriyor. Shamisen’in oluşu da bu detayı güçlendiriyor.

    Ghost of Yotei çıkış tarihi ne zaman?

    State of Play sunumunda veya Sucker Punch’ın duyuru videosunda Ghost of Yotei’nin net, spesifik bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak oyunun 2025 yılında PS5 ve PS5 Pro’ya geleceği açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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