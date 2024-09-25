Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
2020 yılında
Sucker Punch tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunu Ghost of Tsushima’nın devam oyunu diyebileceğimiz Ghost of Yotei, Sony'nin State of Play sunumu kapsamında duyuruldu. Ghost of Yotei ile Japonya'ya dönüş
Tam Boyutta Gör
Ghost of Yotei, doğrudan Ghost of Tsushima’nın tam olarak devamı sayılmayabilir, zira bu sefer Jin Sakai'nin hikayesinin devamına bakmayacağız. Bunun yerine
Ghost of Yotei olarak adlandırılan oyunda oyuncular, samurayların geleneksel kılıcına ek olarak Shamisen kullanan Atsu adında yeni bir kadın kahramanı canlandıracak. Ayrıca tarihsel olarak oyun, ilk oyundan yüzlerce yıl sonrasında geçecek. İlk oyun 1274 yılında geçerken Ghost of Yotei ise 1603 yılında geçecek.
Tam Boyutta Gör
Sony, oyunu duyurduğu blog yazısında Ghost of Yotei'nin Sucker Punch'ın PS5 için özel olarak tasarladığı ilk oyun olduğunu belirtti. Ayrıca yeni oyun da harika manzaralara odaklanacak ve zaman zaman sizi sadece bu manzarayı izlemeye çağıracak.
Tam Boyutta Gör
Ghost of Yotei, günümüz Hokkaido'sunda yer alan ve Sengoku döneminde Ezo olarak bilinen Yotei Dağı'nı çevreleyen bölgede geçecek. Burası ilk oyuna göre daha büyük. Fragmanda ayrıca bir kurdun olduğunu da görüyoruz, bu da evcil hayvan fikrini akıllara getiriyor. Shamisen’in oluşu da bu detayı güçlendiriyor.
Ghost of Yotei çıkış tarihi ne zaman?
State of Play sunumunda veya Sucker Punch’ın duyuru videosunda Ghost of Yotei’nin net, spesifik bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak oyunun
2025 yılında PS5 ve PS5 Pro’ya geleceği açıklandı.
VIDEO
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)