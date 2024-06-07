2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Üçüncü şahıs taktiksel nişancı oyunu Sniper Elite 4, çıkışından yedi yıl sonra Apple cihazlara geliyor. Rebellion, ödüllü keskin nişancı oyununun iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerde çalışacağını açıkladı.

Assassin's Creed Mirage, iPhone 15 Pro için çıktı (indir) 1 gün önce eklendi

Rebellion, oyunun çapraz kayıt özelliğini destekleyeceğini ve dokunmatik kontroller dışında kontrolcülerle de oynanabileceğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı keskin nişancı deneyimi, oyuncuları 1943 İtalya'sına götürüyor. Oyuncuların Karl Fairburne olarak oynarken, bir dizi özgün silahı kullanarak yeni Nazi tehdidini yenmeleri gerekiyor. Oyun, merminin düşmanın iç organlarını delip geçişini gösteren özel X-ray kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu arada oyunun halihazırda dünya çapında 30 milyondan fazla oyuncusu var.

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Sniper Elite 4, iPhone 15 Pro'ya özel çıkış yapacak