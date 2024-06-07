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    Anlık Bildirim

    Sniper Elite 4, iPhone 15 Pro'ya özel çıkış yapacak

    Rebellion Games, büyük beğeni toplayan oyunu Sniper Elite 4'ün bu yılın sonlarında iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini duyurdu. Ancak, taktiksel nişancı oyunu belirli modellerde oynanabilecek.
    sniper elite 4 iphone 15 pro Tam Boyutta Gör
    Üçüncü şahıs taktiksel nişancı oyunu Sniper Elite 4, çıkışından yedi yıl sonra Apple cihazlara geliyor. Rebellion, ödüllü keskin nişancı oyununun iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerde çalışacağını açıkladı.

    Rebellion, oyunun çapraz kayıt özelliğini destekleyeceğini ve dokunmatik kontroller dışında kontrolcülerle de oynanabileceğini söyledi.

    İkinci Dünya Savaşı keskin nişancı deneyimi, oyuncuları 1943 İtalya'sına götürüyor. Oyuncuların Karl Fairburne olarak oynarken, bir dizi özgün silahı kullanarak yeni Nazi tehdidini yenmeleri gerekiyor. Oyun, merminin düşmanın iç organlarını delip geçişini gösteren özel X-ray kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu arada oyunun halihazırda dünya çapında 30 milyondan fazla oyuncusu var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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