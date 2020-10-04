Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli

Kitle fonlama platformları zaman zaman ilginç fikirlerin gerçekleştiği bir alan haline dönüşebiliyor. Snowl parmak boyutunda fare platformun son dönemdeki ilgi çekici projelerinden birisi olmaya aday.

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Snowl özellikleri ve fiyatı

Snowl ürünü işaret parmağınızın ucuna takarak kullanabildiğiniz minicik bir fare. Aslında bu tarz ürünleri sunumlarda geçiş yapabilmek için kullanıldığını görüyorduk ancak Snowl işi biraz daha ileri götürmüş.

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Minicik boyutlarına rağmen adeta yok yok diyebiliriz. 3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer, manyetometre ve 9 serbestlik düzeyi sensöründen elde edilen veriler özel bir işlemci tarafından işleniyor. Yapay zeka algoritmaları ile çok hassas 3D boyutsal konumlama yapılabiliyor.

Fare belirli el hareketlerinizi algılayarak fonksiyona dönüştürebiliyor. Ya da mini bir touchpad oluyor. Eğer şarj ünitesine takarsanız burada da bir joystick fare olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sayede şarj sıkıntısı da olmuyor.

Fare tek başına 11 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj ünitesinde 45 saat daha ek süre elde edilebiliyor. Dilerseniz USB Tip-C kablosuyla şarj ünitesini sürekli olarak da kullanabilirsiniz. Bluetooth üzerinden birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Snowl projesi 99$ bağış karşılığında fareyi hediye edecek. Kısa sürede fonlanan projenin Mart 2021 tarihinde dağıtımı bekleniyor.

https://www.kickstarter.com/projects/852538132/snowl-the-mouse-reimagined

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