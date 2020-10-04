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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli

    İşaret parmağınıza taktığınız minicik fare Snowl ile ister el hareketlerini kullanarak isterseniz dokunmatik yüzeyini kullanarak bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kontrol edebilirsiniz.
    2 hf.
    2,3b
    1
    3
    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Kitle fonlama platformları zaman zaman ilginç fikirlerin gerçekleştiği bir alan haline dönüşebiliyor. Snowl parmak boyutunda fare platformun son dönemdeki ilgi çekici projelerinden birisi olmaya aday.

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    Snowl özellikleri ve fiyatı

    Snowl ürünü işaret parmağınızın ucuna takarak kullanabildiğiniz minicik bir fare. Aslında bu tarz ürünleri sunumlarda geçiş yapabilmek için kullanıldığını görüyorduk ancak Snowl işi biraz daha ileri götürmüş.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Minicik boyutlarına rağmen adeta yok yok diyebiliriz. 3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer, manyetometre ve 9 serbestlik düzeyi sensöründen elde edilen veriler özel bir işlemci tarafından işleniyor. Yapay zeka algoritmaları ile çok hassas 3D boyutsal konumlama yapılabiliyor.

    Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli

    Fare belirli el hareketlerinizi algılayarak fonksiyona dönüştürebiliyor. Ya da mini bir touchpad oluyor. Eğer şarj ünitesine takarsanız burada da bir joystick fare olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sayede şarj sıkıntısı da olmuyor.

    Fare tek başına 11 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj ünitesinde 45 saat daha ek süre elde edilebiliyor. Dilerseniz USB Tip-C kablosuyla şarj ünitesini sürekli olarak da kullanabilirsiniz. Bluetooth üzerinden birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Snowl projesi 99$ bağış karşılığında fareyi hediye edecek. Kısa sürede fonlanan projenin Mart 2021 tarihinde dağıtımı bekleniyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/852538132/snowl-the-mouse-reimagined Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sendemail (umit erdem) 2 hf. en beğenilen
    Bu tür ürün lansmanı ,fiyatı haberlerini okuyunca aklımdan hayalimden geçenler ,

    yurt dışı satış fiyatı 100 dolar

    1 x tane bedeli kadar hükümete ( Saraya ,damada, köprü ve otoyollara )
    yüzde 10 tane bedeli trt 'ye
    yarım tane bedeli bayiye ,distribütöre....

    Ürün Tr satış fiyatı oldu mu 330 dolar ...

    bunun yanında bir de dolar bulacaksın derde bak ,

    yeni çıkan buzdolabı haberi yapın EEyyyyyy donanımhaber editörleriii eyyy ey!
    Bu tür ürün lansmanı ,fiyatı haberlerini okuyunca aklımdan hayalimden geçenler , yurt dışı satış fiyatı 100 dolar 1 x tane bedeli kadar hükümet...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ulwi (Ulvi ) 2 hf.
    Google Glass gibi akıllı gözlükler ile kombine edilirse çok faydalı bir kontrol cihazı olur . Bir çok kişi yolda yürürken telefon veya saati ile uğraşmadan direk parmak kaydırma hareketleri ile gözlükte gördükleri içerikleri kontrol edebilir . Yaklaşık 2 sene önce aynı kontrol mekanizmasının Google glass gibi benzeri ürünlerde ne kadar kullanışlı olabileceğini düşünmüştüm :)
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Video ile desteklenebilirdi haber.

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    sendemail (umit erdem) 2 hf. en beğenilen
    Bu tür ürün lansmanı ,fiyatı haberlerini okuyunca aklımdan hayalimden geçenler ,

    yurt dışı satış fiyatı 100 dolar

    1 x tane bedeli kadar hükümete ( Saraya ,damada, köprü ve otoyollara )
    yüzde 10 tane bedeli trt 'ye
    yarım tane bedeli bayiye ,distribütöre....

    Ürün Tr satış fiyatı oldu mu 330 dolar ...

    bunun yanında bir de dolar bulacaksın derde bak ,

    yeni çıkan buzdolabı haberi yapın EEyyyyyy donanımhaber editörleriii eyyy ey!
    Yanıtla +15
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