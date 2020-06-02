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    Soda Dungeon 2 Android sürümü erken erişimde

    Sevilen Soda Dungeon tıklama oyununun devamı olan Soda Dungeon 2 mobil dünyaya da geldi. İlk olarak oyun Google Play üzerinde erken erişime başlamış durumda.
    1 gün
    806
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Soda Dungeon 2 Android sürümü erken erişimde
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    Armor Games ekibinin beğenilen Soda Dungeon oyununun devamı Soda Dungeon 2, Steam macerasının üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra mobile geldi. Soda Dungeon 2 oyunu Android için erken erişime açıldı.

    Soda Dungeon 2 neler sunuyor?

    Soda Dungeon 2 piksel tabanlı zindan ilerleme mekaniğini devam ettiriyor. Aksiyon tarzından çok Idle Tap denen ve sürekli ekrana tıklayarak düşmanları öldürdüğünüz bir yapı mevcut. İsterseniz vuruşları otomatik hale getirerek ilerlemeyi seyredebilirsiniz.

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    Oyunda zindan maceralarına atılmak için bir ekip kurmanız gerekiyor. İlk etapta 1 kişi ile başlayan ekibiniz sonrasında artıyor. Başladığınız zindan mücadelesinde öldüğünüz noktadan geri dönüyorsunuz. Daha güçlü bir şekilde yeniden girerek daha ileriye gitmeye çalışıyorsunuz. Bu mekanik oldukça uzun oyun zamanı sunuyor. Düşman dalgaları mini canavarlar ve boss şeklinde sürekli devam ediyor.

    Oyunda ilerledikçe yeni zindanlar açılıyor. Zindan macerasının yanında kendi şehrinizi de inşa etmeniz ve geliştirmeniz gerekli. Zira ekibe yeni adamları handa buluyor, ekipmanlarınızı imalathanede geliştiriyor ve kaynak oluşturuyorsunuz. Soda ise yeni mekanlar açmak için satın aldığınız bir eşya konumunda. Soda Dungeon 2 henüz iOS için çıkmış değil.

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