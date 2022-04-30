ŞOK marketlerde Honor marka robot süpürge, A101 marketlerde Philips Sonicare diş fırçası var

Tam Boyutta Gör

Bu sıralarda kişisel veya ev temizliği tarafında uygun fiyatlı elektronik çözümler arayanlar için A101 ve ŞOK marketlerde haftaya piyasada çok da karşımıza çıkmayan ürünler yer alıyor. Bunlar arasında elektrikli diş fırçası ve süpürgeler var.

30 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

30 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor marka Choice R1 akıllı süpürge dikkat çekiyor. 2600Pa emiş gücü olan robot süpürge 500ml toz ve 300ml su haznesine sahip. 90 dakika boyunca çalışabilen ürün 4 saatte şarj oluyor. Fiyatı ise 2999TL.

29 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Karcher markasına ait VC 4S Plus şarjlı dikey süpürge 15000Pa emiş gücü, HEPA 12 filtreli çok siklonlu temizleme sistemi, eko modunda 60 dakikaya kadar çalışma süresi ile 3799TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

5 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

5 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips Sonicare elektrikli diş fırçası yer alıyor. Dakikada 31000 fırça hareketi, 3 kata kadar daha iyi plak temizliği, akıllı zamanlayıcı, 2 haftaya kadar kullanım süresi gibi özellikleri olan diş fırçası 379TL olarak satılacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.