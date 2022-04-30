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    ŞOK marketlerde Honor marka robot süpürge, A101 marketlerde Philips Sonicare diş fırçası var

    30 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor marka Choice R1 akıllı süpürge, 5 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips Sonicare elektrikli diş fırçası yer alıyor.
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    ŞOK aktüel
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    Bu sıralarda kişisel veya ev temizliği tarafında uygun fiyatlı elektronik çözümler arayanlar için A101 ve ŞOK marketlerde haftaya piyasada çok da karşımıza çıkmayan ürünler yer alıyor. Bunlar arasında elektrikli diş fırçası ve süpürgeler var. 

    30 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    30 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor marka Choice R1 akıllı süpürge dikkat çekiyor. 2600Pa emiş gücü olan robot süpürge 500ml toz ve 300ml su haznesine sahip. 90 dakika boyunca çalışabilen ürün 4 saatte şarj oluyor. Fiyatı ise 2999TL.

    Diğer taraftan Karcher markasına ait VC 4S Plus şarjlı dikey süpürge 15000Pa emiş gücü, HEPA 12 filtreli çok siklonlu temizleme sistemi, eko modunda 60 dakikaya kadar çalışma süresi ile 3799TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

    5 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

    5 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips Sonicare elektrikli diş fırçası yer alıyor. Dakikada 31000 fırça hareketi, 3 kata kadar daha iyi plak temizliği, akıllı zamanlayıcı, 2 haftaya kadar kullanım süresi gibi özellikleri olan diş fırçası 379TL olarak satılacak. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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