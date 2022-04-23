Haftaya BİM marketlerde Jeep marka akıllı bisikletler var

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Perakende gıda marketlerinde yılın sürpriz ürünlerinden birisi satışa çıkıyor. Jeep marka katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri haftaya BİM marketlerde satışa sunulacak. Ayrıca Oppo marka akıllı telefon da mevcut.

29 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

29 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Jeep markasına ait elektrikli bisikletler dikkat çekiyor. Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet 35Km-45Km menzile sahip ve 25km/s hızına çıkabiliyor. 7 vitesli ve LED ön farı olan ürün LCD gösterge paneline sahip. Fiyatı 10999TL.

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Jeep YDIII katlanabilir elektrikli bisiklet Gemstone 20 inç lastikleri ile farklılaşıyor. Vites bilgisi mevcut değilken fiyat 9499TL olarak belirlenmiş. KUBA marka RSIII Pro X elektrikli katlanabilir bisiklet ise yine aynı değerler ve 7 vites özelliği ile 8999TL olarak satılacak.

Son olarak Oppo markasına ait A16 akıllı telefon modeli 3399TL olarak satılacak. 6.52 inçlik TFT LCD ekran, 4+4 çekirdekli Helio G35 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 64GB eMMC 5.1 depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özelliklere sahip.



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29 Nisan BİM aktüel ürünleri neler?