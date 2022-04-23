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    Haftaya BİM marketlerde Jeep marka akıllı bisikletler var

    29 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Jeep RX5 ve Jeep YDIII katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. Ayrıca Oppo A16 akıllı telefon modeli de var. 
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    BİM aktüel
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    Perakende gıda marketlerinde yılın sürpriz ürünlerinden birisi satışa çıkıyor. Jeep marka katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri haftaya BİM marketlerde satışa sunulacak. Ayrıca Oppo marka akıllı telefon da mevcut. 

    29 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

    29 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Jeep markasına ait elektrikli bisikletler dikkat çekiyor. Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet 35Km-45Km menzile sahip ve 25km/s hızına çıkabiliyor. 7 vitesli ve LED ön farı olan ürün LCD gösterge paneline sahip. Fiyatı 10999TL.

    Jeep YDIII katlanabilir elektrikli bisiklet Gemstone 20 inç lastikleri ile farklılaşıyor. Vites bilgisi mevcut değilken fiyat 9499TL olarak belirlenmiş. KUBA marka RSIII Pro X elektrikli katlanabilir bisiklet ise yine aynı değerler ve 7 vites özelliği ile 8999TL olarak satılacak. 

    Son olarak Oppo markasına ait A16 akıllı telefon modeli 3399TL olarak satılacak. 6.52 inçlik TFT LCD ekran, 4+4 çekirdekli Helio G35 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 64GB eMMC 5.1 depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özelliklere sahip. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 dakika önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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