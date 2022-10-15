ŞOK marketlerde Rampage oyuncu ürünleri ve fare-klavye setleri var

Tam Boyutta Gör Bilindik markaların oyuncu ürünleri fiyat konusunda alıp başını gidince artık yerli markaların oyuncu ürünleri rağbet görmeye başladı. Bunlardan en bilineni olan Rampage markası ŞOK marketlere geliyor.

15 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

15 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage marka oyuncu ekipmanları dikkat çekiyor. 3 fonksiyonlu ymumşak kolçak, 120Kg kapasite, 165 derece yatma gibi özellikleri olan oyuncu koltuğu 2299TL.

A101 aktüel ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

USB ve AUX girişleri olan LED aydınlatmalı Rampage Thunder oyuncu kulaklığı 219TL iken 6400DPI hassasiyet ve RGB aydınlatmalı Rampage Colmena oyuncu faresi de 199TL. Rampage X-Jammer oyuncu fare matı ise 64.90TL.

Kardeş marka Everest’e ait X-Hurry oyuncu faresi 219.90TL, Everst SM-620 fare 239.90TL, Everest KM-6063 fare-klavye seti ise 249.90TL. Son olarak S-Link markasına ait kablosuz akıllı priz 249TL iken S-Link Ethernet ve USB hub da 339TL olarak satılacak.

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