ŞOK ve Getir anlaşamadı: Satış görüşmeleri durduruldu

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Daha önce n11, Moov ve BiTaksi’ye ortak olan Getir, uzun süredir ŞOK Marketler'in azınlık hisselerini almak için görüşüyordu. Daha önce ŞOK’tan KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada niyet mektubu imzalandığını duyurulmuştu. Bugün yapılan görüşmede ise satış görüşmelerinin durdurulduğu duyuruldu.

Yıldız Holding, Getir Perakende ile devam eden Şok hisselerinin satışı görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. Şok Marketler tarafından KAP'a yapılan açıklamada,12 Kasım 2021 tarihinde Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığının açıklandığı hatırlatıldı.

"Bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak..."

Açıklamada, "Takip eden dönemde Yıldız Holding, Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

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ŞOK Martler'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"12.11.2021 tarihli açıklamamızda Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı açıklanmıştı.

Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır."

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ŞOK, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu