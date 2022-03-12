Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde hangi teknolojik ürünler var?

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Akıllı televizyon, oyuncu ekipmanları veya elektrikli scooter gibi farklı ürün kategorilerinde arayış içerisinde olanlara yönelik olarak haftaya perakende gıda zincirlerinde geniş bir ürün gamı yer alıyor.

17 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

17 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka Android TV dikkat çekiyor. 58 inçlik Ultra HD ekrana sahip olan televizyon modeli 4 adet HDMI ve 2 adet USB girişi ile geliyor. Fiyatı ise 7599TL olarak belirlenmiş. Alternatif olarak Toshiba’nın kendi işletim sistemi ile hazırladığı 50 inçlik Ultra HD televizyon 6599TL iken 43 inçlik Full HD televizyon ise 4699TL fiyat etiketi ile satılacak.

A101 aktüel ürünler belli oldu 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.53 inçlik ekran, Helio A22 yonga seti, 4GB RAM, 32GB depolama, 8MP arka kamera, 4780mAh batarya gibi özellikleri olan reeder P13 Blue Plus 2022 akıllı telefon modeli 1999TL.

Son olarak 10 inçlik IPS HD ekran, 4 adet Cortex-A35 çekirdekli MediaTek işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama, 4080mAh batarya, 2MP kamera gibi özellikleri olan Alcatel 1T 10 tablet modeli 1099TL olarak satılacak. Bluetooth klavye ve kılıf hediye ediliyor. Yine 6.8 inçlik ekran, Helio G70 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya barından Tecno SPark 6 telefon modeli 2499TL.

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18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Steelseries Arctis 3 oyuncu kulaklığı dikkat çekiyor. S1 sürücü ile üst seviye ses kalitesi sunan Arctis 3 oyuncu kulaklığı 999TL fiyat etiketine sahip. JBL marka C50 kablolu kulaklık ise 99TL.

Diğer taraftan 50 milyon basış ömürlü mekanik anahtar, 4 bölgeli LED aydınlatma, N-Key rollover ve yüzde 100 anti-ghosting özellikleri sunan HP Pavilion 800 klavye modeli 599TL. Bunlar harcinde daha düşük kalite oyuncu ürünleri bulmak mümkün.

12 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

12 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Mobil Urban E-Go2 elektrikli scooter modeli yer alıyor. 30 kilometre menzili ve 14 derecelik tırmanma açısı olan scooter 25Km/h hızla gidebiliyor. Fiyatı ise 5199TL.

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A101 ve BİM aktüel ürünleri neler?