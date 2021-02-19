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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SolarWinds saldırganları Microsoft ürünlerine sızdı ama sıkıntı yok

    SolarWinds saldırısından etkilenen Microsoft’un bulut ve eposta kaynak kodlarına sızıldığı ortaya çıktı. Firma bazı önemsiz dosyalara erişildiğini belirtse de henüz saldırının çapı tam anlaşılamadı.
    19 Şubat 2021, 19:00 (5 sa.)
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    3
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SolarWinds saldırganları Microsoft ürünlerine sızdı ama sıkıntı yok

    SolarWinds firmasının ağ trafiğini kontrol eden yazılımının güncellemesine sızan siber saldırganlar Microsoft ve Intel başta olmak üzere pek çok teknoloji devi ve hükümet kurumunun sistemlerine sızmayı başarmıştı. Kurbanlar ısrarla kullanıcı verilerine erişim sağlanmadığını söylese de saldırının çapı giderek genişliyor.

    SolarWinds tarihe geçmek üzere

    Sofistike saldırı şekli nedeniyle son dönemdeki en önemli hack olaylarından kabul edilen SolarWinds gerek firmaların kendisi gerekse de federal birimler tarafından soruşturuluyor. Araştırıldıkça da yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

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    Yaklaşık 100 teknoloji firması ve 9 federal kurumun etkilendiği olayın aslında 18000 civarında birime yansıdığına inanılıyor. Saldırganlar güncelleme kurulduktan sonra gizli dosyalara erişmeye çalıştı. Genel anlamda iç yazışmalara erişildiği ancak sıkıntı oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

    Microsoft da ilk haberi gelen firmalardan olmuştu. Kaynak kodlarına sızıldığını ifade eden Microsoft sıkıntı olmadığını belirtmişti. Gelen son bilgilere göre saldırganlar Azure bulut altyapısı, Intune bulut yönetim platformu ve Exchange kaynak kodlarına sızmayı başarmış. Rusya’nın desteklediği iddia edilen saldırganların bazı önemsiz dosyalara eriştiği vurgulanıyor. Bunun haricinde bir sıkıntı görülmemiş.

    Israrla kullanıcı verilerinin etkilenmediği iddia edilse de saldırganların Ekim-Kasım aylarında sistemlere sızdığı ve bir süre fark edilmediği anlaşılıyor. Bu süre içerisinde daha başka neler yaptılar veya neleri ele geçirdiler bir şey söylemek pek mümkün değil.



    https://www.engadget.com/solarwinds-hackers-microsoft-source-code-3-products-063418253.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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