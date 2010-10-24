Son 10 yılın müzik çaları iPod, 9 yaşında

Walkman ile başlayan portatif müzik çalar pazarının liderliğini uzun süre elinde bulunduran Sony'nin 21.yy'ın başlamasıyla birlikte tahtını Apple'a devretmek zorunda bıraktıran ürün ailesi iPod; 9 yaşında...

Son yıllara iPhone ile damgasını vuran Apple, bundan tam 9 sene önce 23 Ekim 2001 tarihinde Cupertino'daki merkez yerleşkesinde düzenlediği etkinlik ile 5GB'lık depolama alanı sunan, Mac OS işletim sistemini zorunlu tutan ve bilgisayar ile bağlantısını FireWire 400 üzerinden gerçekleştiren iPod'u gün yüzüne çıkarmıştı. İkinci nesille birlikte Windows platformuna da destek vermeye başlayan iPod, 2002 ve 2003 senelerinde çok fazla satmasa da 2004'le birlikte 2005 yılıyla birlikte çok önemli satış sayılarına ulaşmayı başardı. 2005 yılındaki 20 milyonu aşan satış sayısını 2006 yılında 40 milyona yükselten iPod, 2007-2008 ve 2009 yıllarındaysa 50 milyonluk barajın altına hiç düşmedi.

Bugüne baktığımızdaysa yaklaşık 1000 şarkı kapasiteli ilk nesil iPod'un aksine, çok daha küçük formdaki iPod Nano'nun 2000 şarkı saklayabildiğini görüyoruz. Ayrıca iPod Nano, sadece müzik deneyimi sunmuyor elbette. Benzer şekilde iPod Touch'da, müzik deneyimin yanı sıra bir mobil oyun konsolu ya da sayısal bir asistan olarak kullanıcıların vazgeçilmez cihazları arasında yer alıyor. Ancak Apple, klasik iPod tasarımından vazgeçemeyenler için tıklama tekerleği nam-ı diğer Clickwheel ile kullanılan 160GB'lık iPod Classic'i de ürün gamında tutmaya devam ediyor. Fakat son yıllarda bu modelde neredeyse hiçbir değişikliğe gidilmemesi; iPod sevdalılarını korkutmuyor değil.

Yıl 2010; iPod ailesinin 4 üyesi bulunuyor

Yıl 2001; 1000 şarkı depolayabilen 1.Nesil iPod