Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır

Tam Boyutta Gör ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayi sektörümüzün parlayan yıldızı iki şirket tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı. Füze sisteminin envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı.

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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı ile yapılan atışta yüksek hızda seyreden hedef uçak, uzak menzilde başarıyla imha edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda geliştirilen sistem bu sayede envanter için hazır hale geldi.

HİSAR-A+ özellikleri

HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunma sağlıyor. Füze sistemi ayrıca sabit birlikler ile zırhlı birliklerin korunması maksadıyla da kullanılabiliyor. 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip HİSAR-A+’nın önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre. Füze sisteminin 360 derece etkinlik sağladığına da vurgulamak gerekiyor. Hisar-A+’ı caydırıcı kılan diğer özellikler ise füze sisteminin hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetlerinde gizli.

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Aşağıda, füze sisteminin envantere giriş öncesi son kabul testine ait görüntülere göz atabilirsiniz.

https://www.mynet.com/milli-ve-yerli-hava-savunma-fuze-sistemi-hisar-a-envantere-girmeye-hazir-110106675469

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