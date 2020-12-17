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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır

    milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı ile yapılan atışta, hedef uçak imha edildi.
    5 gün
    2,8b
    1
    34
    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    17

    Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır
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    ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayi sektörümüzün parlayan yıldızı iki şirket tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı. Füze sisteminin envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı.

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    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı ile yapılan atışta yüksek hızda seyreden hedef uçak, uzak menzilde başarıyla imha edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda geliştirilen sistem bu sayede envanter için hazır hale geldi.

    HİSAR-A+ özellikleri

    HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunma sağlıyor. Füze sistemi ayrıca sabit birlikler ile zırhlı birliklerin korunması maksadıyla da kullanılabiliyor. 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip HİSAR-A+’nın önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre. Füze sisteminin 360 derece etkinlik sağladığına da vurgulamak gerekiyor. Hisar-A+’ı caydırıcı kılan diğer özellikler ise füze sisteminin hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetlerinde gizli.

    Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır
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    Aşağıda, füze sisteminin envantere giriş öncesi son kabul testine ait görüntülere göz atabilirsiniz.



    https://www.mynet.com/milli-ve-yerli-hava-savunma-fuze-sistemi-hisar-a-envantere-girmeye-hazir-110106675469 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerika bunuda kurma diye mesaj atar reise😁
    Yanıtla +29
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    berk768 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah,Sonunda tam entegre bir HSS kuruyoruz.

    Türkiye sanki 100 yıllık değil de 20 yıllık ülke gibi,bütün her şeyi sıfırdan bu hükümet yapmak zorunda kaldı.
    Hay maşallah,Sonunda tam entegre bir HSS kuruyoruz. [resim] Türkiye sanki 100 yıllık değil de 20 yıllık ülke gibi,bütün her şeyi sıfırdan bu hükümet yapm...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aselsan kurulduğunda sadece telsiz yapabiliyorduk o da askerde hatırlıyorum kimse onu almak istemiyordu göreve çıkarken Motorola'lar vardı onu tercih ediyordu. "Tüh lan bumu kaldı?" falan oluyorduk o denk gelirse.
    Nereden, nereye.
    Aselsan kurulduğunda sadece telsiz yapabiliyorduk o da askerde hatırlıyorum kimse onu almak istemiyordu göreve çıkarken Motorola'lar vardı onu tercih ediyordu. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cimbomlusinan (Sinan Karacaoğlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi yerden başlamak gerekiyordu Yapanın yaptıranın eline emeğine sağlık
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    Eric carthman (Eric Northman) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji transferi işe yaramış biraz rus füzelerine benzemiş sanki atılınca havada keskin falso alıyor fln
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    JustInCase (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ordumuzun elinin kuvvetlenmesini çekemeyenler ve tok karınlarına yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında olup internet başında "karınımız aç, et alamıyoz playstation alamıyoz" gibi salak saçma şuursuzca laflarla bu gelişmeleri takdir edemeyenler kudursun, çaltasın.

    Dahası da gelecek Allah'ın izni ile.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Deniz kenarındaki deniz fenerine yürümek isteyen kişi, sahilde ayak izlerini bırakmalı. Atılan her adımı küçümsemek, yetersiz olduğunu düşünmek... Ne zaman kendi yağımıza güvenip yürüyeceğiz.(eğretileme)
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    Ataputo 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Heykel yapın heykel ne gerek var böyle saçma projelere CHP Eskişehir e çekirdek citleyen eşek heykeli yapmıştı çok güzel projeydi
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    @ilkerinanç Afferim bence de daha iyi. Kendi halinde takıl.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    sanki havadan biri saldıracaklar ne gerek var diyenler çıkmasın lütfen.
    ihalar başlangıç da uçurtma uçurur gibi başladı..Geldiğimiz nokta dünyada en iyilerinden biri.. Nasip ise bunuda yaparız. inşallah..
    Yanıtla +5
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    D.G.O 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ikocum yine kendince sallamissin. ustelik blok da koymussun.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    bu seferde Kore`nin 2 sene once Amerikan lisansi ile urettigi roketi yapmisiz. Allah allah
    Cheongung Medium Range Surface-to-Air Missile (KM-SAM) - YouTube



    batarya rampalari, hucreleri, atis tipleri bile ayni ...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    leoga66 (Kira qwe) 4 gün ( Mesaj Silindi ) D.G.O
    Beyler para toplayıp arkadaşa beyin alalım. Bu kadar da zavallılık olmaz canım..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi ) D.G.O
    Koçum, moçum deyip sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun lan?

    Sana gerekli cevabı verdik daha önce.
    ANKAlar da aynı Heronlara benziyor benzeme ile hüküm verebileceğini sanan birine ne cevap vereyim kaale alıp?
    Ona bakarsan bütün füzeler, arabalar, gemiler de birbirine benziyor.
    Ya kimlerle muhatap olmak zorunda kalıyorum Allahım sen ya şunları başımızdan al ya da bize sabır ver böyle sınav mı olur?
    Yanıtla +8
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    heee 15km menzili olan hisar+ yı kıskanacaklar adamlarda kıtalararası balistik füze var eziksiniz ezik.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    virtue28 5 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    O balistik fuzeleri, uzun menzilli s400 ve orta menzile sahip hava savunma fuzeleri vuramazsa son 15 km kala bu vursun diye var. Ayrica ucaklardan vs atilan yakin fuzeleri yakalamak uzere.

    Hava savunma asama asama oluyor. Uzun, orta ve kisa menzilli gibi. Bu kısası, Hisar O ve Siper gibileride gelistirme asamasinda. Burda sadece fuze de değil ayni zamanda her gelen fuzeyi gorebelecek radar da gerekiyor.

    Uzun menzil ihtiyaci icin s400 var, kisa icin hisar a hazirlandi. Orta menzil çalışmalarida ilerki yillarda teslim edilir ins.

    Zamaninda yapilsaydi bu calismalar simdi s400 krizi diye birseyde olmazdi. Kendimiz yapar kullanıyor olurduk.

    Bizler burada klavye basinda bos bos yazarken bir sürü farkli kategoride isler yapilmaya devam ediyor. Bittikce böyle sonucunu okuyor, yaziyoruz bizde...

    Ayrica kendimiz bos olabiliriz belki, senin gibiler de kendini ezik görebilir bu ülkede ne yapiliyor, ne ise yarar, neden şöyle değil neden böyle gibi. Ama gördüğümüz gibi birileri bir sekilde iyi kötü birseyler yapiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    hollowman_ (N. b.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Kardeş bilmediğiniz konularda böyle ezbere yorum yapmayın. Suriye ve Ermenistan'ın elinde de S300'ler, TOR ve Pantsir gibi gelişmiş hava savunma sistemleri vardı ama bizim SİHA'lar hallaç pamuğu gibi attı hem HSS'lerini hem de Tanklarını, zırhlı araçlarını. Hava savunması katmanlı olarak inşa edilir, S400 alıp da yeri neredeyse sıyırarak ilerleyen seyir füzesini vuramazsın, onun için ayrı bir sistem alman veya geliştirmen gerekir. Korkut HSS, Hisar-A, Hisar O, Siper de bizim sıralı katman hava savunma sistemlerimiz olacak. Bunların hepsinin ayrı ayrı hedefleri ve görevleri var. Yani bunu yaptık angajmanı 15 km, bir sonrakini yaptık bu daha gelişmiş 45 km'ye çıkardık değil, hedefine göre farklı farklı kabiliyetleri ve farklı hücum yapıları var. Misal Suriye sınırında bize atılan güdümsüz basit ucuz grad topçu roketlerini Amerika'nın Patriot'u vs vuramadı, vuramazdı da, Patriot'un hedef tanımı angajmanı farklı, üstelik tek bir patriot füzesi 1 milyon dolarken bunu birkaç bin dolarlık grad füzesine harcamak saçma ve çok pahalı bir iş olur. Biz ne yaptık o tehlikeye uygun angajmanı sağlayacak milli Korkut HSS'mizi envantere aldık, Kilis ve Hatay'a atılan grad füzelerinin ekseriyetini imha edebildik.
    Yanıtla +7
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    hangi ülkenin vatandaşısın sen anlamış değilim. Hatır Türkçe yazmasan ya Ermeni ya Fransız ya da Yunanlı olduğunu düşüneceğim ama bilemedim şimdi. Yok Türkiye cumhuriyeti vatandaşıysan da ulan kendi ülkende savunma üzerine bir alet yapılıyor kalkmışsın Moron gibi konuşuyorsun.
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aselsan kurulduğunda sadece telsiz yapabiliyorduk o da askerde hatırlıyorum kimse onu almak istemiyordu göreve çıkarken Motorola'lar vardı onu tercih ediyordu. "Tüh lan bumu kaldı?" falan oluyorduk o denk gelirse.
    Nereden, nereye.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Valla herhalde başka şeylerde yapılıyor ya da önemli şeyler çalışılıyor olacak ki epey bir mühendis her ay öldürülüyordu. Sadece kıytırık telsiz yapanları öldürmezlerdi herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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