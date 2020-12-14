Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu

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Arçelik büyük bir satın almaya imza atmak üzere. Arçelik’ten yapılan resmi açıklamada Japon devi Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri birimini satın almak için görüşmelere başlandı.

Arçelik, bazı basın organlarında çıkan “Hitachi’nin ev aletleri biriminin yüzde 60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın aldığı” iddialarını yalanladı. Henüz görüşmelerin sürdüğünü ve detayların netleşmediğini duyurdu.

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Arçelik’in KAP’a konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:

“Bazı basın kaynaklarında, Şirketimizin Hitachi Ltd.'nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin %60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır.

Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketimizce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bu açıklamaya konu görüşmelere ilişkin olarak, işlemin Arçelik'e olası etkileri dikkate alınarak, Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.11.2017 tarihli kararı ile verilen yetki çerçevesinde, 11.03.2020 tarihinde Genel Müdürlük tarafından işlem için verilen ön teklifin açıklanmasının, görüşmelerin tamamlanarak ilgili sözleşmelerinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal haklarının, rekabet ve pazarlık gücünün ve yatırımcılarımızın haklarının korunabilmesi amaçlarıyla alınmış olup, medyada çıkan haberler nedeniyle konuya ilişkin olarak işbu açıklama yapılmaktadır.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892934

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