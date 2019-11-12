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    Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı

    Paramount, Sonic the Hedgehog filminin yenilenmiş halinden ilk fragmanı paylaştı. Sonic'in yeni tasarımı oldukça hoş görünüyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı
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    Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi olan Sonic the Hedgehog, çok yakında ilk live action filmine kavuşuyor. Yapımcı stüdyo Paramount Pictures, merakla beklenen filmin ikinci fragmanını da bugün yayınladı. Yeni fragman Sonic'in yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Sonic the Hedgehog'un ilk fragmanı geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmıştı. Ancak yayınlanan o fragmanda bildiğiniz gibi Sonic'in tasarımı ağır bir şekilde eleştirilmişti. Paramount bunun ardından ilginç bir hamle yaparak filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala Sonic'in tasarımını tamamıyla değiştirme kararı aldı. Sonic'in yenilenmiş tasarımını bugün ilk defa görüyoruz.

    Sonic'in eski ve yeni tasarımlarının karşılaştırması:

    Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı
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    Yayınlanan yeni fragman genel anlamıyla sosyal medyada oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sonic'in yeni tasarımı gerçekten hoş görünüyor. Bunun haricinde film de genel anlamıyla eğlenceli ve aksiyon dolu deneyim sunacak gibi.

    Sonic the Hedgehog ülkemizde 27 Mart 2020'de vizyona girecek. ABD vizyon tarihinden yaklaşık bir ay sonra. Filmin başrollerinde Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik) ve James Marsden (Tom Wachowski) ikilisi yer alıyor. Sonic'in seslendirmesini ise Ben Schwartz yapmış.

     



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    TearsForFears 1 hf. en beğenilen
    Güzel olmuş. Keşke önceki trailerı görmeseydik. Sonic i ti ye alan dalga amaçlı çekilmiş fan videosu gibiydi.
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    muratkaya 1 hf.
    Sony ilk Sonic tasarımını yaparken neyin kafasını yaşıyordu en çok bunu merak ediyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Jim Carrey rolü çok yakışmış.
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    Çağdaş ÖZGÜR 1 hf.
    Şimdi biraz bişeye benziyor... :)
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    Galatas4ray 1 hf.
    Adam DrDiscrespecte benziyor
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    AskN0More 1 hf.
    Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi isimli ekran görüntüsü şimdi cuk oturur işte :)
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    Ussuz 1 hf.
    Güzel olmuş beğendim
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    hazarRS 1 hf.
    İlk trailerda Sonic'in ayakkabıları Puma idi. Yeni trailerda ayakkabılar da değişmiş. Sanırım Puma sözleşmeyi iptal etti fiyaskodan sonra.
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    TearsForFears 1 hf. en beğenilen
    Güzel olmuş. Keşke önceki trailerı görmeseydik. Sonic i ti ye alan dalga amaçlı çekilmiş fan videosu gibiydi.
    Yanıtla +7
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    QuexSeeL 1 hf.
    O ilk ucube halini tasarlayan, yapan, onaylayan kim varsa sektörden sektör edin gitsinler. Anca bir şeye benzemiş karakter.
    Yanıtla +3
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    huhuq 1 hf.
    ne saçma tasarımdı iyi ki düzeltmişler
    Yanıtla +2
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