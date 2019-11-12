Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı

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Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi olan Sonic the Hedgehog, çok yakında ilk live action filmine kavuşuyor. Yapımcı stüdyo Paramount Pictures, merakla beklenen filmin ikinci fragmanını da bugün yayınladı. Yeni fragman Sonic'in yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sonic the Hedgehog'un ilk fragmanı geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmıştı. Ancak yayınlanan o fragmanda bildiğiniz gibi Sonic'in tasarımı ağır bir şekilde eleştirilmişti. Paramount bunun ardından ilginç bir hamle yaparak filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala Sonic'in tasarımını tamamıyla değiştirme kararı aldı. Sonic'in yenilenmiş tasarımını bugün ilk defa görüyoruz.

Sonic'in eski ve yeni tasarımlarının karşılaştırması:

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Yayınlanan yeni fragman genel anlamıyla sosyal medyada oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sonic'in yeni tasarımı gerçekten hoş görünüyor. Bunun haricinde film de genel anlamıyla eğlenceli ve aksiyon dolu deneyim sunacak gibi.

Sonic the Hedgehog ülkemizde 27 Mart 2020'de vizyona girecek. ABD vizyon tarihinden yaklaşık bir ay sonra. Filmin başrollerinde Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik) ve James Marsden (Tom Wachowski) ikilisi yer alıyor. Sonic'in seslendirmesini ise Ben Schwartz yapmış.

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