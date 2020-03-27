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    Sony'den sevindiren haber: PlayStation 5, pandemiden etkilenmeyecek

    Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihinin pandemiden etkilenmeyeceğini açıkladı. Konsol bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony'den sevindiren haber: PlayStation 5, pandemiden etkilenmeyecek
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    Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5, koronavirüs salgınından etkilenmeyecek. Bugün Bloomberg'e bazı açıklamalar yapan bir Sony yetkilisi, konsolun planlandığı gibi bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesini beklediklerini söyledi.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle bildiğiniz gibi Çin'de üretim yapan fabrikaların önemli bir çoğunluğu geçici olarak kapatılmıştı. Ancak salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte fabrikalar artık yavaş yavaş tekrar açılıyor. Sony'nin Çin'deki tüm fabrikaları şu anda üretim yapmaya başlamış durumda.

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    Sony, Çin haricinde ayrıca Malezya ve Birleşik Krallık'ta da PlayStation üretimi gerçekleştiriyor. Malezya'da iki üretim tesisi 18 Mart'tan bu yana kapalı durumda; buraların Nisan ortası gibi açılabileceği söyleniyor. Birleşik Krallık'ta yer alan tesisin ise bir süre daha kapalı kalacağını tahmin edebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı"

    Sony geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in teknik detaylarını resmen açıklamıştı. Mike Cerny'nin düzenlediği konferansta konsolun 5,5 GB/s hızında çalışan SSD'sine çokça vurgu yapıldığını gördük. Sony bu SSD'nin oyun tasarımını kökünden değiştireceğini söylüyor. 

    Diğer taraftan GPU kısmında ise 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan RDNA 2 mimarisinde bir kart yer alıyor. Xbox Series X'in 12 TFLOPs'luk kartıyla karşılaştırdığımızda biraz hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. 

    PlayStation 5'in tasarımının ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkarılması bekleniyor.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-27-sony-doesnt-see-pandemic-affecting-ps5-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kimsevar (TayFun hemsiz) 6 dk.
    10k konsal fiyatı 500 tl oyunlar. Hayırlı satışlar dilerim
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    monacomen 19 dk.
    Aykuut hadi yat yerine kendi kendine konuşuyorsun uykun var hade bakem. Yaşlılık işte.

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    premiumbeyin (uchiha itachi) 1 sa.
    Yeni nesilde xbox alicam adamlar indirim bile yapmıyor..

    Tlou 2 ve tusimayi oynayıp bitiririz ps devrini.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 sa.
    tüm dünya normale döner umarım
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    pofpor01 (... ...) 1 sa.
    Bu dolar kuruna, böyle hastalık ortamına rağmen PS5'in çıkışının gecikmemesine sevinen varsa helal olsun. Allah mutluluğunuzu bozmasın.
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    monacomen 1 sa.
    Hayretler içindeyim. Ne kadar pişkin insanlarsınız. Oyun ile keyif yapacak evde de konsolu bekliyorlar. Tek derdiniz bu olsun. Biraz TV açın dışarı bakın binlerce insan ölüyor dünyada, virüs kapıya dayanmış saçınızı taramanın zamanı değil. Konsol oyun sırası değil gençler, büyüyün biraz.
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    ti7800 (Temjin O.) 2 sa.
    Daha konsolun tasarımını bile gösteremediler. Plus abone olacağım aylık para vereceğim, artı oyunlara ayrı para vereceğim ki hiç ucuz değil. Steam ya da epic gibi düzgün arada bir ücretsiz oyun olayı da yok. Mağazada sattığı oyunların çoğunun videosu yada ekran görüntüsü bile yok. Adam akıllı inceleyemiyorsun bile. Her şey olmuş para. Yeni nesilde Xbox akar.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 2 sa.
    Playstation Türkiye indirimleri kaldırma politikası ile umarım bir şeylerden etkilenir, ders çıkarır. İnşallah Playstation'ın, Xbox'tan donanım olarak gerisinde kalması rekabeti arttırır ve biz kazanırız. Sony çok şimardı artık.
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    darkaura 2 sa.
    tam konsol cikarilcak zaman. insanlar evde vakit geciriyor.
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