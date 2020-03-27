Sony'den sevindiren haber: PlayStation 5, pandemiden etkilenmeyecek

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Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5, koronavirüs salgınından etkilenmeyecek. Bugün Bloomberg'e bazı açıklamalar yapan bir Sony yetkilisi, konsolun planlandığı gibi bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesini beklediklerini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bildiğiniz gibi Çin'de üretim yapan fabrikaların önemli bir çoğunluğu geçici olarak kapatılmıştı. Ancak salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte fabrikalar artık yavaş yavaş tekrar açılıyor. Sony'nin Çin'deki tüm fabrikaları şu anda üretim yapmaya başlamış durumda.

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Sony, Çin haricinde ayrıca Malezya ve Birleşik Krallık'ta da PlayStation üretimi gerçekleştiriyor. Malezya'da iki üretim tesisi 18 Mart'tan bu yana kapalı durumda; buraların Nisan ortası gibi açılabileceği söyleniyor. Birleşik Krallık'ta yer alan tesisin ise bir süre daha kapalı kalacağını tahmin edebiliriz.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı"

Sony geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in teknik detaylarını resmen açıklamıştı. Mike Cerny'nin düzenlediği konferansta konsolun 5,5 GB/s hızında çalışan SSD'sine çokça vurgu yapıldığını gördük. Sony bu SSD'nin oyun tasarımını kökünden değiştireceğini söylüyor.

Diğer taraftan GPU kısmında ise 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan RDNA 2 mimarisinde bir kart yer alıyor. Xbox Series X'in 12 TFLOPs'luk kartıyla karşılaştırdığımızda biraz hayal kırıklığı olduğu söylenebilir.

PlayStation 5'in tasarımının ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkarılması bekleniyor.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-27-sony-doesnt-see-pandemic-affecting-ps5-launch

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