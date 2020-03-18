Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı

    PlayStation 5'in detayları bugün canlı yayınla açıklanıyor. Canlı yayının hemen öncesinde konsolun teknik özellikleri de ortaya çıktı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    10,5b
    2
    71
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin heyecanla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in teknik detayları resmen açıklandı. Digital Foundry ve Eurogamer'da yer alan bilgilere göre yeni konsol 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan bir grafik kartına sahip olacak. İşte detaylar:

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler

    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'in en merakla beklenen kısmı elbette grafik kartıydı. Uzun süren dedikoduların ardından bugün itibarıyla nihayet resmi bilgiler elimize ulaştı. PlayStation 5; 36 işlem birimine sahip, 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan özelleştirilmiş bir AMD RDNA 2 grafik kartını bünyesinde barındırıyor. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'ya göre çok ciddi bir artış var; ancak bu alanda PS5'in maalesef Xbox Series X'in biraz gerisinde kaldığını görüyoruz.

    CPU tarafında ise PlayStation 5'in kalbinde beklendiği gibi özelleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalıştığı belirtilmiş. PlayStation 4'e göre yine müthiş bir performans artışı var, bu kısım da PS5'in performansı için en az grafik kartı kadar önemli olacak. 

    PlayStation 5'in belki de en heyecan verisi kısımlardan birisi, yeni SSD depolama alanı oldu. Konsollarda bildiğiniz gibi yükleme ekranları oyunseverlerin uzun yıllardır büyük dertlerinden birisiydi. Yeni nesilde nihayet bu duruma bir son veriliyor. PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Bu tarafta oyuncuların aslında 1TB beklentisi vardı ancak Sony maalesef o seviyeye çıkmamış. Xbox Series X ise bildiğiniz gibi 1TB SSD ile çıkış yapacak.

    Sony'nin PlayStation 5 için açıkladığı diğer özellikler arasında 4K 120FPS ve 8K desteği, Ray Tracing ve geriye uyumluluk gibi özellikler yer alıyor. Özellikle de geriye uyumluluk özelliği oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. 



    https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2020-playstation-5-specs-and-tech-that-deliver-sonys-next-gen-vision Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    matador_mirkhan 2 gün en beğenilen
    Bir ps fanı olarak umarım bu nesilde burnu sürtülür. Meydanın boş olmadığını görsün ki biraz daha tüketici dostu olsunlar
    1 Yanıt Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 8 dk. matador_mirkhan
    Yayıncılar ardı ardına ücretsiz oyunlar büyük indirimler yaparken Sony hala 200, 400, 500 TL lerden bize giydirsin. Sevdiğim TombRaider oyunu 480TL olduğu için alamıyorum. Yeter ya...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DeepestSea (Melih Ayas) 2 gün
    5.000TL civarı bir fiyat olucak ama 825GB az değil mi yahu ?
    1 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    matador_mirkhan 2 gün DeepestSea
    Banada az geldi. Sırf bu yüzden 1 tblık model gelmişti. Buda min 1 tb gelmeliydi. Zaten kaç gb ını sistemi yiyecek. Neyse sonra piyasaya 1,5 tb model sürerler bunu alın derler.

    Keşke konsolun tasarımınıda görsek
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    mipa90 (memduh oktay) 10 sa.
    Yüzde 100 performans artışı olacak en az. Çok iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    shadowtr 19 sa.
    O disk neye yetecek be hacı. Grafik olarak bu kadar yükselecekse kalite, oyun boyutları 4 e mi katlar 8 e mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 20 sa.
    SONY cim benim ps4 pro 4.1 TFLOPS az buz diil yani. Neredeyse yarı gücünde. Sen bunu çıkarınca benim pro çöp olmasın bi zahmet. PS5'e gelen oyun pro da çalışsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 sa.
    Geçen nesilde de nispeten rakibinden yavaştı ama en çok satılan konsol olmasını engellemedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mrtkrk (murat kurak) 1 gün 36
    Usta ya 5000 civarı olursa yine alır mısın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    ps5 çıksın konsol satış rekorunu kıracak.xbox mixboxcılar istediği kadar konuşsunlar.xbox eşittir pc ,pc geliştirilebiliyor niye xbox alsınlar ki.ps ise kendine has konsol elma ile armut kısa bu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SunLight56 ( Luke) 1 gün yeni yorumcu
    Kimsenin umduğu gibi çıkmadı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ramis78 (ramis yelkenci) 1 gün
    ps pro karşılaştırmasına nasıl ulaşabilirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    10515 kez okundu.
    46 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, playstation 5 ve
    3 etiket daha ps5 detayları playstation 5 teknik detayları Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı 1 gün Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi 1 gün WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı 2 gün DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli 2 gün WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi 2 gün 10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor 2 gün PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar 2 gün Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor 2 gün Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu 2 gün Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor 2 gün 5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir 2 gün E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı 2 gün Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor 2 gün Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler 2 gün Mac mini de güncellemeden nasibini aldı 2 gün Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı 2 gün Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı 2 gün Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo 2 gün Apple Watch EKG özelliği artık Türkiye'de! 2 gün Apple mağazaları süresiz kapatıldı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı Sonraki Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı 2 gün Koronavirüs havada yarım saat asılı kalabiliyor 2 gün İstanbul trafiğinde sürücüsüz araç testleri başladı 2 gün Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz 2 gün Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri 2 gün Mobil operatörlerden ortak açıklama 2 gün Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran 2 gün Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? 2 gün Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor 2 gün Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi 2 gün iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler 2 gün Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı 2 gün Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam! 2 gün Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı 2 gün PS5'in resmi detayları açıklanıyor! Türkçe Simultane canlı yayını! 2 gün Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 gün 2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi 2 gün GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu 2 gün Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu 2 gün Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim